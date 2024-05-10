尖沙咀美食│帝苑軒二十九週年 重現蔡瀾至愛經典懷舊名菜 $29食原隻鮑魚鮮豬肉燒賣

作為蔡瀾至愛中菜廳之一的尖沙咀帝苑酒店帝苑軒，將踏入二十九週年，行政總廚何偉成精心挑選多款經典名菜重新烹調，由即日起至六月十三日為食客帶來最具代表性的懷舊菜式，包括馬友鹹魚扣火肘、銅盤蒸走地雞及台山焗蟹砵等，帝苑軒更以極優惠價$29，便可享用矜貴的原隻鮑魚鮮豬肉燒賣，每日限量供應，燒賣選用原隻智利鮑魚及鮮豬肉作燒賣餡料，簡單又美味！

帝苑軒

粵菜經典台山焗蟹砵，由於製作過程繁複，在香港餐廳已屈指可數，但其美味程度卻令人難忘。先蒸熟肉蟹，再與多種材料包括原隻鹹蛋黃、欖角蓉、豬肉碎、芫荽、蒜片、果皮碎、雞蛋及油炸鬼一起蒸透，然後放至焗爐焗至金黃色便完成。鮮甜蟹肉與蛋香大爆發，味道又濃又香。

台山焗蟹砵 $728

傳統順德菜銅盤蒸走地雞，大頭菜、紅棗、木耳，用銅盤與新鮮走地雞一起蒸煮。由於銅盤的傳熱速度快，令雞肉受熱的時間較短，因此肉質能夠保持鮮嫩，加上爽口的大頭菜，一爽一嫩食味層次大增。

銅盤蒸走地雞 $308

深受食客推崇的熱賣菜餚馬友鹹魚扣火肘，配合傳統醃製工藝，將油豐味濃的鹹魚肉搭配皮脆肉嫩的火肘，鹹鮮味突出之餘，油膩感低，亦集不同食材之香氣於一身，碟底的醬汁簡直就是白飯小偷。

馬友鹹魚扣火肘 $328

原隻鮑魚鮮豬肉燒賣 $29