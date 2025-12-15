尖沙咀美食｜「敘．小麵」周年慶典 麵食買一送一/指定菜式七折優惠

黃傑龍旗下蘇州麵店「敘．小麵」慶祝一周年，分別於尖沙咀海港城店及K11 Art Mall店推出兩大優惠：會員限定麵食買一送一，大眾可享指定「姑蘇臻味」菜式七折優惠。
麵食、冷熱澆頭買一送一
由即日起至12月20日，KABU PASS 金／銀會員惠顧正價冷／熱澆頭、湯麵、拌麵或熱鍋菜飯，即享買一送一。選擇包括正價$60的醬油豬骨紅湯、清燉老雞白湯、麻醬紅油濃湯；又或原價$98的蔥油開洋拌麵、經典麻醬拌麵；正價$128的熱騰騰砂鍋鹹肉菜飯。
澆頭指冷盤及配料，多達36款，如雨花海蜇頭、女兒紅醉雞、紅油麻辣黑雞腳、含三隻蟹份量的蟹粉、蝦爆太湖鱔絲、玫瑰烤鮮肉方、糟溜黑魚片等。店內的麵條有纖柔如柳的蘇式陽春麵，或口感豐富能掛起滿滿汁醬的姑蘇闊條麵之分。（優惠時段限於海港城店14:30後供應；K11 Art Mall店11:30 - 17:30供應。）
全日「姑蘇臻味」菜式七折
另一大眾可享用的K11店限定全日優惠，指定「姑蘇臻味」菜式推七折優惠。大家可平一截歎到刀工精湛外酥內嫩的「松鶴松子桂花魚」、鑊氣十足的「淮揚響油軟兜」，體驗匠心淮揚經典地道風味。以上兩大優惠期直至12月20日止。
敘．小麵
地址：尖沙咀海港城港威商場3樓3203-4及3204A號舖
電話：26829990
地址：尖沙咀K11 Art Mall地庫1樓B105及B106號舖
電話：26339188
備註：優惠期至12月20日。