尖沙咀美食｜「敘．小麵」周年慶典 麵食買一送一/指定菜式七折優惠

麵食、冷熱澆頭買一送一

由即日起至12月20日，KABU PASS 金／銀會員惠顧正價冷／熱澆頭、湯麵、拌麵或熱鍋菜飯，即享買一送一。選擇包括正價$60的醬油豬骨紅湯、清燉老雞白湯、麻醬紅油濃湯；又或原價$98的蔥油開洋拌麵、經典麻醬拌麵；正價$128的熱騰騰砂鍋鹹肉菜飯。

澆頭指冷盤及配料，多達36款，如雨花海蜇頭、女兒紅醉雞、紅油麻辣黑雞腳、含三隻蟹份量的蟹粉、蝦爆太湖鱔絲、玫瑰烤鮮肉方、糟溜黑魚片等。店內的麵條有纖柔如柳的蘇式陽春麵，或口感豐富能掛起滿滿汁醬的姑蘇闊條麵之分。（優惠時段限於海港城店14:30後供應；K11 Art Mall店11:30 - 17:30供應。）

