尖沙咀新南苑私房菜推出全新優惠放題套餐，180分鐘內盡情享受鮮味放題，半價人均$298，盡情歎招牌麻辣雞煲、美國極上牛肉、熊本一口牛及40+配料，再送大閘蟹、乳山蠔及鮑魚！今日(27日)下午3時開賣，想知詳請即睇內文。

180分鐘放題盡情任食招牌麻辣雞煲，更可選5款湯底打邊爐，除了有3款牛肉任食，包括美國極上牛肉、南非金錢𦟌、熊本一口牛，更有40多款火鍋配料任食！

套餐中還包括「乳山蠔、鮑魚、太子貝」拼盤，更提供汽水、果汁及啤酒的無限暢飲，讓您在享受美食的同時，享用清爽飲料解解渴。

放題套餐最適合家庭聚會，或與朋友一同分享，無論是慶祝特別的日子還是單純的聚餐，都可以到尖沙咀新南苑大快朵頤！

180 分鐘鮮味放題包括：

前菜三小碟、大閘蟹（每位3隻）

仼選一款 - 招牌麻辣雞煲（任食） /刺身拼盤 （+HK$30）

湯底 - 濃香沙嗲湯、雜菌湯、粥底鍋、蕃石榴牛肉湯底、椰香榴蓮鷄件湯（+HK$10）

海鮮 - 3+乳生蠔（1隻）、新鮮鮑魚（1隻）、太子貝（1隻）

牛肉 - 美國極上牛肉、南非金錢𦟌、熊本一口牛

40 多款火鍋配料任食任飲 - 菜籃、水魷、金菇、豆腐、粉絲、讚岐烏冬、薯粉、蘿蔔、出前一丁、黑豚肉片、午餐肉、鴨血、蕃茄、韓國辛辣麵、脆骨腩、沙拉包心丸、牛骨清湯牛丸、薯仔、韭菜餃、風琴豆腐串、潮州魚片、芋絲、魚皮餃、墨汁墨魚丸、美國極上牛肉、牛柏葉、芝士腸、蟹棒、灌湯小籠包、鵪鶉蛋、蜂巢豆腐、響鈴、豬骨湯貢丸、枝竹、煙熏鴨肉腸、炸魚皮、台灣黑椒豬肉腸、鮮蝦雲吞

飲品及甜品 - 啤酒 / 果汁 / 樽裝汽水、冷泡茶 / 雪糕

【KKday 獨家快閃限量搶–半價】180 分鐘鮮味放題，連大閘蟹3隻

KKday 優惠：HK$298/位（原價HK$596/位）（現場另收原價加一服務費）

優惠期 (預訂期): 2024年9月27日15:00至10月3日23:59

立即預約：請按此