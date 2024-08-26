尖沙咀美食｜新開高質日式糖烤壽喜燒店「廿三SUKIYAKI」 開幕優惠低至$99/位！食席前烹煮近江和牛 CP值高

日本糖烤壽喜燒店「廿三SUKIYAKI」正式登陸尖沙咀！餐廳主打席前烹煮關西風「糖烤壽喜燒」，嚴選高質日本三大和牛之一「近江牛」，肉質香嫩味道濃郁，配上以「全世界最好食洋蔥」的淡路島產洋蔥所製作的配菜，令美味更上一層樓！餐廳現進行3大開幕優惠，包括低至$99優惠試食價、日本傳統遊戲贏取小禮物以及送日本清酒，CP值高，即睇詳情！

尖沙咀日式壽喜燒 「廿三SUKIYAKI」開業

留港消費亦可品嚐正宗風味！日本糖烤壽喜燒店「廿三SUKIYAKI」最近在尖沙咀新開業，店舖佔地近千呎，內設23個座位，私密度高，加上座擁180度尖沙咀全景，食客可盡情享受舒適的用餐體驗。

餐廳提供四種等級的壽喜燒套餐選擇，價錢豐儉由人，午市套餐包括：「雪女すきやき」$423 及「風神すきやき」$523；而晚市套餐則有「狐火すきやき」$723 及「雷神すきやき」$923。四款套餐同樣選用頂級近江牛，包括和牛肉眼、近江和牛西冷、以及兩款不同的牛肩部位，近江牛肉質細膩、入口即化的肉質，脂肪分布呈雪花圖案，整體奢華滋味，搭配總廚的獨門壽喜燒醬汁，令人回味無窮。

推介招牌糖烤壽喜燒套餐，套餐包含7至8道精緻菜品，包括前菜、蒸物、廚師長推介、野菜、壽喜燒、日式和牛窩蛋飯、麵豉湯及甜品。壽喜燒部分採用頂級和牛，如肉眼、西冷及牛肩，另可根據喜好追加牛舌、赤身、廚師推介的特選部位、時令海鮮或豚肉等，更加豐富。