熱門搜尋:
周海媚 六合彩 聖誕節2023 林超榮逝世 燈火闌珊 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-13 10:00:00

尖沙咀美食｜日式居酒屋WADO和道屋88折新張優惠 吉列芝士豬排/白燒鰻魚串燒/A4吉列和牛

分享：
尖沙咀美食｜日式居酒屋WADO和道屋 88折新張優惠 吉列芝士豬排/白燒鰻魚串燒/A4吉列和牛

尖沙咀美食｜日式居酒屋WADO和道屋 88折新張優惠 吉列芝士豬排/白燒鰻魚串燒/A4吉列和牛

尖沙咀美食｜尖沙咀又有新開的餐廳了！日式居酒屋WADO和道屋，主打多款不同地道日式料理，例如刺身壽司、燒物、石燒料理等。餐廳嚴選一系列日本進口食材製作，如數量限定的鹿兒島稀有2%三尖肉石燒牛、北海道新鮮活鰻等再以自家製醬汁作精巧配搭，為大家帶來性價比極高的和食！新張期間更可享５大優惠，當中包括全單88折優惠，即睇內文詳情！

北海道產量 1% 千歲產米豚吉列米豚豬扒　鹿兒島和牛稀有三尖肉石燒牛

和道屋提供多款地道居酒屋小食，包括刺身壽司、燒物、石燒料理、一品料理等，讓你能一次獲得多重滿足！WADO 堅持大部份料理都以日本食材入饌，如鹿兒島和牛、北海道活鰻、北海道稀有米豚等，為食客帶來物有所值的優質餐點，再以自家製醬汁精心配搭，為大家帶來獨特的日式滋味。

餐廳招牌菜式有吉列米豚及吉列和牛！米豚選用北海道的千歲產米豚，豬隻以北海道米配特殊的飼料養育，大米飼料中含有油酸，使得肥肉部位毫不油膩，不帶異味，而且肉質柔軟、味道清甜，加上目前僅佔北海道豚肉總產量不到 1 ％，每月產量只有約 700 頭，數量少有，極其珍稀；和牛則選用鹿兒島和牛，其一大特色是牛肉風味非常濃郁，脂肪分佈均勻，口感較其它和牛更有嚼勁。

吉列米豚及吉列和牛皆為即叫即製，肉扒裹上一層薄薄的新鮮麵包糠包，先低溫油炸將肉質煮至半熟肉質軟腍後，再轉高溫鎖住油份，達至外層金黃酥脆，內裡軟嫩多汁。若然是和牛愛好者，必要一試石燒 A4 和牛。選用鹿兒島和牛的三尖肉部位，三尖肉大約只佔全隻牛 2%，非常珍貴，牛肉風味濃郁、具咬口而富肉汁，石燒後油香四溢。

不單止肉類，港人向來亦鍾情鰻魚，店內的白燒鰻魚串選用產自鹿兒島或北海道的新鮮活鰻，大廚特地使用白燒的方法製作，只用少許鹽份去除鰻魚腥味，使其保留原有的鮮甜，而且只用直火烤製，保留其最原始的美味，食客更能從中見證鰻魚的品質，及師傅對火喉的控制與功架。

壽司刺身方面，除了食材選用日本入口的魚鮮，在款式上亦花費心思。如和道屋魚生太卷，坊間一般餐廳都是以太卷飯為主，但在這裡則一反其道，以太卷刺身為原材料，加入多款從日本入口的各類魚生，刺身多而飯少，口感豐富，啖啖滿足。

7道菜午市套餐$98起　天婦羅定食／串燒拼盤定食

光顧午市時段，自然想要抵食又飽肚。新張期間，$98 起，除了原本包括的前菜、沙律、主食及湯品，更加送茶碗蒸、甜品、刺身或卷物，一共 7 道料理的豐盛午餐！誠意推薦商務定食，如雜錦天婦羅定食（$98）、串燒拼盤 6 點定食（$98）、自家製厚切吉列米豚烏冬定食（$118）等。

其中最受歡迎的吉列米豚系列餐點，在平日午餐最高峰時期，餐廳更是日賣超過 200 份吉列米豚套餐。在尖沙咀一般的日式餐廳，午餐動輒要價差不多二百元，現在只要百多元即可享用如此豐盛的套餐，相比之下可說是物超所值。

新張限定優惠 即日起至12月31日

優惠一：全日全單消費 88 折

優惠二：午市時段惠顧任何午市套餐，每人額外贈送茶碗蒸、甜品、刺身／卷物各一份（價值：$100）

優惠三：晚市時段預約即送生蠔一隻（$48）

優惠四：晚市時段 2 人起任何消費，享 3 折 $30 換購甲羅燒一份 （原價 $100）

優惠五：2023 年 12 月 1 日起，入場即可免費進行扭蛋抽獎！每個扭蛋都有一份禮物，即扭即用！包括有買一送一優惠、 7 折 至 95 折優惠券、免費梅酒、啤酒、前菜、串燒、甜品等十多個獎項。

和道屋 WADO Izakaya

店舖地址 ：尖沙咀加連威老道46-48號恆隆銀行大廈地舖及閣樓

營業時間 ：中午12時 至 下午3時；晚上6時 至 晚上11時

聯絡電話 ：6307 1018

Ad Block
Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受