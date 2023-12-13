尖沙咀美食｜日式居酒屋WADO和道屋88折新張優惠 吉列芝士豬排/白燒鰻魚串燒/A4吉列和牛

尖沙咀美食｜尖沙咀又有新開的餐廳了！日式居酒屋WADO和道屋，主打多款不同地道日式料理，例如刺身壽司、燒物、石燒料理等。餐廳嚴選一系列日本進口食材製作，如數量限定的鹿兒島稀有2%三尖肉石燒牛、北海道新鮮活鰻等，再以自家製醬汁作精巧配搭，為大家帶來性價比極高的和食！新張期間更可享５大優惠，當中包括全單88折優惠，即睇內文詳情！
北海道產量 1% 千歲產米豚吉列米豚豬扒 鹿兒島和牛稀有三尖肉石燒牛
和道屋提供多款地道居酒屋小食，包括刺身壽司、燒物、石燒料理、一品料理等，讓你能一次獲得多重滿足！WADO 堅持大部份料理都以日本食材入饌，如鹿兒島和牛、北海道活鰻、北海道稀有米豚等，為食客帶來物有所值的優質餐點，再以自家製醬汁精心配搭，為大家帶來獨特的日式滋味。
餐廳招牌菜式有吉列米豚及吉列和牛！米豚選用北海道的千歲產米豚，豬隻以北海道米配特殊的飼料養育，大米飼料中含有油酸，使得肥肉部位毫不油膩，不帶異味，而且肉質柔軟、味道清甜，加上目前僅佔北海道豚肉總產量不到 1 ％，每月產量只有約 700 頭，數量少有，極其珍稀；和牛則選用鹿兒島和牛，其一大特色是牛肉風味非常濃郁，脂肪分佈均勻，口感較其它和牛更有嚼勁。
吉列米豚及吉列和牛皆為即叫即製，肉扒裹上一層薄薄的新鮮麵包糠包，先低溫油炸將肉質煮至半熟肉質軟腍後，再轉高溫鎖住油份，達至外層金黃酥脆，內裡軟嫩多汁。若然是和牛愛好者，必要一試石燒 A4 和牛。選用鹿兒島和牛的三尖肉部位，三尖肉大約只佔全隻牛 2%，非常珍貴，牛肉風味濃郁、具咬口而富肉汁，石燒後油香四溢。
不單止肉類，港人向來亦鍾情鰻魚，店內的白燒鰻魚串選用產自鹿兒島或北海道的新鮮活鰻，大廚特地使用白燒的方法製作，只用少許鹽份去除鰻魚腥味，使其保留原有的鮮甜，而且只用直火烤製，保留其最原始的美味，食客更能從中見證鰻魚的品質，及師傅對火喉的控制與功架。
壽司刺身方面，除了食材選用日本入口的魚鮮，在款式上亦花費心思。如和道屋魚生太卷，坊間一般餐廳都是以太卷飯為主，但在這裡則一反其道，以太卷刺身為原材料，加入多款從日本入口的各類魚生，刺身多而飯少，口感豐富，啖啖滿足。
7道菜午市套餐$98起 天婦羅定食／串燒拼盤定食
光顧午市時段，自然想要抵食又飽肚。新張期間，$98 起，除了原本包括的前菜、沙律、主食及湯品，更加送茶碗蒸、甜品、刺身或卷物，一共 7 道料理的豐盛午餐！誠意推薦商務定食，如雜錦天婦羅定食（$98）、串燒拼盤 6 點定食（$98）、自家製厚切吉列米豚烏冬定食（$118）等。
其中最受歡迎的吉列米豚系列餐點，在平日午餐最高峰時期，餐廳更是日賣超過 200 份吉列米豚套餐。在尖沙咀一般的日式餐廳，午餐動輒要價差不多二百元，現在只要百多元即可享用如此豐盛的套餐，相比之下可說是物超所值。
新張限定優惠 即日起至12月31日
優惠一：全日全單消費 88 折
優惠二：午市時段惠顧任何午市套餐，每人額外贈送茶碗蒸、甜品、刺身／卷物各一份（價值：$100）
優惠三：晚市時段預約即送生蠔一隻（$48）
優惠四：晚市時段 2 人起任何消費，享 3 折 $30 換購甲羅燒一份 （原價 $100）
優惠五：2023 年 12 月 1 日起，入場即可免費進行扭蛋抽獎！每個扭蛋都有一份禮物，即扭即用！包括有買一送一優惠、 7 折 至 95 折優惠券、免費梅酒、啤酒、前菜、串燒、甜品等十多個獎項。
和道屋 WADO Izakaya
店舖地址 ：尖沙咀加連威老道46-48號恆隆銀行大廈地舖及閣樓
營業時間 ：中午12時 至 下午3時；晚上6時 至 晚上11時
聯絡電話 ：6307 1018