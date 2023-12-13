尖沙咀美食｜日式居酒屋WADO和道屋88折新張優惠 吉列芝士豬排/白燒鰻魚串燒/A4吉列和牛

尖沙咀美食｜尖沙咀又有新開的餐廳了！日式居酒屋WADO和道屋，主打多款不同地道日式料理，例如刺身壽司、燒物、石燒料理等。餐廳嚴選一系列日本進口食材製作，如數量限定的鹿兒島稀有2%三尖肉石燒牛、北海道新鮮活鰻等 ， 再以自家製醬汁作精巧配搭，為大家帶來性價比極高的和食！新張期間更可享５大優惠，當中包括全單88折優惠，即睇內文詳情！

北海道產量 1% 千歲產米豚吉列米豚豬扒 鹿兒島和牛稀有三尖肉石燒牛

和道屋提供多款地道居酒屋小食，包括刺身壽司、燒物、石燒料理、一品料理等，讓你能一次獲得多重滿足！WADO 堅持大部份料理都以日本食材入饌，如鹿兒島和牛、北海道活鰻、北海道稀有米豚等，為食客帶來物有所值的優質餐點，再以自家製醬汁精心配搭，為大家帶來獨特的日式滋味。

餐廳招牌菜式有吉列米豚及吉列和牛！米豚選用北海道的千歲產米豚，豬隻以北海道米配特殊的飼料養育，大米飼料中含有油酸，使得肥肉部位毫不油膩，不帶異味，而且肉質柔軟、味道清甜，加上目前僅佔北海道豚肉總產量不到 1 ％，每月產量只有約 700 頭，數量少有，極其珍稀；和牛則選用鹿兒島和牛，其一大特色是牛肉風味非常濃郁，脂肪分佈均勻，口感較其它和牛更有嚼勁。

吉列米豚及吉列和牛皆為即叫即製，肉扒裹上一層薄薄的新鮮麵包糠包，先低溫油炸將肉質煮至半熟肉質軟腍後，再轉高溫鎖住油份，達至外層金黃酥脆，內裡軟嫩多汁。若然是和牛愛好者，必要一試石燒 A4 和牛。選用鹿兒島和牛的三尖肉部位，三尖肉大約只佔全隻牛 2%，非常珍貴，牛肉風味濃郁、具咬口而富肉汁，石燒後油香四溢。

不單止肉類，港人向來亦鍾情鰻魚，店內的白燒鰻魚串選用產自鹿兒島或北海道的新鮮活鰻，大廚特地使用白燒的方法製作，只用少許鹽份去除鰻魚腥味，使其保留原有的鮮甜，而且只用直火烤製，保留其最原始的美味，食客更能從中見證鰻魚的品質，及師傅對火喉的控制與功架。

壽司刺身方面，除了食材選用日本入口的魚鮮，在款式上亦花費心思。如和道屋魚生太卷，坊間一般餐廳都是以太卷飯為主，但在這裡則一反其道，以太卷刺身為原材料，加入多款從日本入口的各類魚生，刺身多而飯少，口感豐富，啖啖滿足。