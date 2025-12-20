尖沙咀美食｜東京人氣過江龍中目黑居酒屋 體驗傳統日式搗年糕表演

幾年前，東京過江龍居酒屋中目黑首間海外分店低調進駐尖沙咀，即使沒有大肆宣傳，晚市例牌爆場。更特設日式傳統搗年糕表演，與民同樂，全場氣氛高漲！ 文、攝：Vera Gee



邀請客人親身體驗搗年糕 香港店裝潢延續日本總店木系風格，設有一排舒適版榻榻米座位，在柔和燈飾襯托下，營造神秘格調。加上手寫日文餐牌，保留日式居酒屋情懷。逢星期一至三晚上，店員會用日語高呼納喊炒熱氣氛，使用木槌木桶進行搗傳統日式年糕儀式，又會邀請客人親身體驗，成為全場焦點，吸引在座食客一齊拍掌助慶。之後再分派年糕給每枱客人，沾上黃豆粉的日式年糕柔糯、重糯米香。

Q版造型鹹食「最中餅」 另一亮點中目黑特製的啤酒機，利用微泡沫技術，結合聲波與流體動力學產生綿密順滑的泡沫，呈現7：3啤酒與泡沫的黃金比例。其他日本清酒選擇也特別多，讓客人挑選合適心水搭配食物。佐酒小吃推介楓糖忌廉芝士伴薄脆，以日本人氣 QBB 芝士混和忌廉調成醬，典型和洋風芝士風味，甜中帶微鹹入口幼滑。Q版聖誕老人造型和菓子「最中餅」，質地似輕盈威化，餡料換上黑松露薯仔沙律，嚴選日本男爵薯、甘筍及淡忌廉製作，綴以黑松露油吊出柔和松露香。



海鮮滿瀉卷物 餐牌食物摩登有新意，「滿足壽司」的卷物堆疊式鋪滿蟹肉、海膽、吞拿魚、吞拿魚腩及三文魚子，澎湃滿瀉，海洋風味豐富，帶來視覺與味覺的奢華享受，滿足之名所言非虛。用火鍋爐盛載即煮暖笠笠的雞肉丸子豆腐豆乳鍋，雞肉丸子以免治雞肉混合雞軟骨和紫蘇製成，配上幼滑的日本豆乳和細滑的安曇野絹豆腐，賦予充足的蛋白質與滋潤感。另一款鍋物日式海鮮雜炊，鰹魚湯底加入海鮮與白飯，再加入蛋花，開胃又暖身。



日本稀有Kamikomi豚串燒 佐酒怎缺少串燒？豚腩串燒3味嚴選日本稀有的Kamikomi豚肉，分別佐以酸汁蘿蔔蓉、蒜蓉味噌及鹽京蔥三種惹味醬汁，更突出豐腴肉香。玉子燒吃得多，香蔥豆腐章平燒倒是較少見，靈感源於大阪風燒餅，將豆腐壓碎代替麵粉，拌入蛋漿燒製而成，最後加上沙律醬和木魚花提香，置於鐵板上保溫。

麻糬雪糕三文治甜點 甜品都有心思，麻糬控必食麻糬雪糕三文治，有抹茶或雲呢拿口味。先將法式長條麵包掏空，內層抹上薄薄一層麻糬，然後釀入雪糕，再放入雪櫃急凍。有柯打時才放入焗爐大火快速烘脆表面，吃出外脆內軟、冰火交融的雙重滋味。

中目黑 地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店地庫B3樓B3-01號舖

電話：2367 9368

營業時間：

上午11時30分至下午3 時30分；

下午5時30分至晚上10時30分

