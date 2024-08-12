尖沙咀美食｜東京過江龍壽司店「うまい鮨勘」$488起歎66款美食 升級任食日本生蠔/A5和牛/拖羅/海膽 送澳洲活鮑魚涮涮鍋

東京人氣過江龍壽司店 Umai SushiKan (うまい鮨勘）香港尖沙咀店近日首度推出「高級版無限追加盛宴菜單」，食客只需$488起就能2小時飽歎66款美食，包括新鮮刺身、壽司 、卷物、 天婦羅、 串燒、 炸物、 丼飯等，全店刺身均選用新鮮直送飛機貨，鮮味之餘性價比高！另外亦可升級至最高級別的「豐州極上」餐目，每位$888食盡125款餐點，包羅長崎藍鰭中大拖羅、日本時令新鮮生蠔、鹿兒島 A5 和牛肉眼刺身、北海道松葉蟹天婦羅等高質美食，加$200更可追加任食時令精選 A 級海膽，絕對大滿足！

尖沙咀海港城「うまい鮨勘」推抵食放題 Umai SushiKan (うまい鮨勘）位於尖沙咀海港城，品牌來自日本東京，主打為客人提供最新鮮上乘刺身及壽司，並堅持每日從日本網羅優質食材直送抵港。今次首度推出的「高級版無限追加盛宴菜單」合共有三個級別，分別有任食66款美食的「豐洲精選」餐目( $488/位)、任食94款美食的「豐州特選」餐目 ($688/位)以及任食125款美食「豐州極上」餐目 ($888/位)，同樣限時兩小時。「豐洲精選」餐目( $488/位)為抵食之選，不但贈送日本直送精選時令刺身三點拼盤一份，66款美食包括三文魚刺身、甜蝦刺身，長崎產藍鰭吞拿魚(赤身)、 油甘魚、石鯛、 鰻魚等壽司。 日式料理方面，則有即叫即烹調的串燒、天婦羅、炸物、丼飯及烏冬。

$888食盡125款餐點 任食日本生蠔＋A5和牛 而如果想放肆豪食，一於選擇「豐州極上」餐目 ($888/位)！125款美食包括藍鰭中拖羅刺身、日本時令新鮮生蠔 (8 月及 9 月份供應為肉質飽滿的北海道仙鳳趾 仙極かき生蠔，生蠔品種會按季節及供應而定)、鹿兒島 A5 級別的和牛肉眼刺身/串燒/壽喜燒/涮涮鍋、北海道松葉蟹天婦羅、北海道帆立貝天婦羅、鵝肝串燒、鮑魚串燒等，齊集一眾日本頂級食材。凡享用「豐州極上」餐目，可專享每位加$200 升級品嚐無限量供應的「時令精選 A 級海膽軍艦」，每天飛機貨新鮮空運到店，8 月及 9 月供應的尊貴時令海膽分別有: 浜中小川赤海膽、Maruki 極上赤海膽、富美丸黃海膽、鷗洋水產白海膽等，海膽迷一定先試！



*此追加任食海膽優惠價錢暫定至 9 月 30 日， 任食時令海膽品種會按季節及供應而有所變更，期後詳情請留意餐廳 IG 更新

4位免費送澳洲活鮑魚涮涮鍋 餐廳更有精彩優惠，由即日起至 10 月 31 日，凡於午市或晚市，每 4 位同行惠顧【$888豐州極上餐目】的食客，即可免費獲贈澳洲活鮑魚涮涮鍋(原價 780元/份)，送完即止。此外由即日起至 10 月 31 日，任何顧客凡 like/follow 的 IG (sushikanhk)或 facebook 專頁(Umai SushiKan)，並上載一張「高級版無限追加盛宴菜單」相片到個人 IG 或 facebook 平台，即享全枱客人免收加一服務費。



Umai SushiKan (うまい鮨勘)

地址：香港尖沙咀海港城海運大廈 G/F OTG04A 舖

電話：2115-9956