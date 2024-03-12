尖沙咀美食｜法日創意料理WHISK OmaSake清酒/和牛醇酒宴 逢星期一免開瓶費！

尖沙咀美食 ｜ The Mira Hong Kong旗下嶄新法日創意餐饗WHISK呈獻週間品味盛會，以一系列由新晉主廚William Lau匠心設計的嘗味菜單展現清酒及葡萄酒的配餐藝術。逢星期二及四供應「OmaSake清酒饕宴」，體現季節食材之美，如採用來自法國的Bouchot青口設計的茶碗蒸，及多款搜羅自日本秋田縣的優質清酒系列；而逢星期三供應的「和牛醇酒饗宴」更完美展示極品和牛的美麗油花，搭配來自舊世界的葡萄佳釀，絕對是與親朋好友聚餐的品味之選。

尖沙咀 WHISK｜ 星期三限定「和牛醇酒饗宴」

WHISK誠意限定於星期三推出的「和牛醇酒饗宴」定價為$1,188起（兩位用）；此四道菜的晚市菜單配自選葡萄佳釀乙瓶，旨在分享擁有美麗大理石油花的和牛滋味與環球美酒的配餐享受，帶領賓客來一趟味覺邂逅。

「和牛醇酒饗宴」菜單由主廚William Lau設計，融會法式精巧烹調技藝及日本匠人精神，當中前菜包括「法國頂級Polmard牛肉他他」，精選法國巴黎百年肉商Polmard的出品，配上愛心造型的海苔窩夫，伴以七味紅桑子，成就多重味覺享受；如欲昇華品味體驗，更可以優惠價為菜式配上頂級「Petrossian Royal Ossetra魚子醬」。而「牛尾意大利雲吞」則搭配風乾火腿及煙燻牛油，細膩風味教人一試難忘。

在主菜方面，肉質軟嫩的「和牛牛小排」佐以脆皮薯仔及羽衣甘藍，蘸上特調日式烤肉醬汁享用，更能提升和牛令人心動的美味；賓客亦可另加$488，升級主菜至「酥皮和牛派」，將和牛的細緻鮮味融入滿載旨味的自家製海苔醬、羽衣甘藍及雜莓，口感層次豐富。

與此同時，主廚William亦與The Mira Hong Kong的首席侍酒師精誠合作，為菜單選配一系列來自舊世界的環球佳釀，如酒體飽滿的法國波爾多（Bordeaux）、意大利經典酒區基安蒂（Chianti）；品味之士亦可另外$50至$150，選配複雜精緻的布爾岡（Bourgogne）、西班牙著名葡萄酒產區之一的里奧哈（Rioja）或黎巴嫩貝卡谷地（Bekaa Valley）的美酒。

WHISK的「和牛醇酒饗宴」將於2024年3月13日起，逢星期三，下午6時30分至10時期間供應。