尖沙咀美食｜法日創意料理WHISK OmaSake清酒/和牛醇酒宴 逢星期一免開瓶費！

尖沙咀美食｜The Mira Hong Kong旗下嶄新法日創意餐饗WHISK呈獻週間品味盛會，以一系列由新晉主廚William Lau匠心設計的嘗味菜單展現清酒及葡萄酒的配餐藝術。逢星期二及四供應「OmaSake清酒饕宴」，體現季節食材之美，如採用來自法國的Bouchot青口設計的茶碗蒸，及多款搜羅自日本秋田縣的優質清酒系列；而逢星期三供應的「和牛醇酒饗宴」更完美展示極品和牛的美麗油花，搭配來自舊世界的葡萄佳釀，絕對是與親朋好友聚餐的品味之選。
尖沙咀 WHISK｜星期三限定「和牛醇酒饗宴」
WHISK誠意限定於星期三推出的「和牛醇酒饗宴」定價為$1,188起（兩位用）；此四道菜的晚市菜單配自選葡萄佳釀乙瓶，旨在分享擁有美麗大理石油花的和牛滋味與環球美酒的配餐享受，帶領賓客來一趟味覺邂逅。
「和牛醇酒饗宴」菜單由主廚William Lau設計，融會法式精巧烹調技藝及日本匠人精神，當中前菜包括「法國頂級Polmard牛肉他他」，精選法國巴黎百年肉商Polmard的出品，配上愛心造型的海苔窩夫，伴以七味紅桑子，成就多重味覺享受；如欲昇華品味體驗，更可以優惠價為菜式配上頂級「Petrossian Royal Ossetra魚子醬」。而「牛尾意大利雲吞」則搭配風乾火腿及煙燻牛油，細膩風味教人一試難忘。
在主菜方面，肉質軟嫩的「和牛牛小排」佐以脆皮薯仔及羽衣甘藍，蘸上特調日式烤肉醬汁享用，更能提升和牛令人心動的美味；賓客亦可另加$488，升級主菜至「酥皮和牛派」，將和牛的細緻鮮味融入滿載旨味的自家製海苔醬、羽衣甘藍及雜莓，口感層次豐富。
與此同時，主廚William亦與The Mira Hong Kong的首席侍酒師精誠合作，為菜單選配一系列來自舊世界的環球佳釀，如酒體飽滿的法國波爾多（Bordeaux）、意大利經典酒區基安蒂（Chianti）；品味之士亦可另外$50至$150，選配複雜精緻的布爾岡（Bourgogne）、西班牙著名葡萄酒產區之一的里奧哈（Rioja）或黎巴嫩貝卡谷地（Bekaa Valley）的美酒。
WHISK的「和牛醇酒饗宴」將於2024年3月13日起，逢星期三，下午6時30分至10時期間供應。
尖沙咀 WHISK｜逢星期二及四「OmaSake清酒饕宴」
WISHK深明愛酒之士對酒食配餐的重視，因此一直孜孜不倦地搜羅環球佳釀，務求為賓客帶來驚喜。是次於逢星期二及四推出的「OmaSake清酒饕宴」中，團隊特意展示六款來自日本被美譽為雪國的秋田縣出品的清酒，讓大家自選心儀酒釀作配餐享用。此美酒之鄉擁有源自雪山的純淨水源及由絕佳風土孕育出的秋田清酒小町米，令其出產的清酒系列廣被世界所認可。
「OmaSake清酒饕宴」定價為每位$594（兩位起用），價格已包含四道菜晚市嘗味菜單及指定清酒乙瓶（720毫升）；逢星期二及四，下午6時30分至10時期間供應。六款風格各異的秋田縣清酒選擇包括屢獲殊榮，並曾於2016年至2019年連續四年榮獲「全國溫酒大賽特殊溫酒部門金獎」的「北鹿 北秋田 濁酒」；賓客亦可另付$250，升級品嘗優雅圓潤的「出羽鶴 飛翔之舞 純米大吟釀」，酒款帶淡淡果香，以微辛口收結，與菜單中由主廚William Lau精心設計的「Bouchot青口茶碗蒸配白蘆筍」，可說是天作之合。
此四道菜菜單最後以「琥珀合桃」或「焙茶梳乎厘撻」（另加$188，兩位用）作結，完美融合法式烹調藝術與日本風味。
尖沙咀 WHISK｜逢星期一免開瓶費優惠
為了讓愛酒之士可自由選擇心儀珍釀作配餐享用，WHISK現逢星期一推廣「品酩饕客之夜」，於下午6時30分至10時30分期間，賓客可尊享免開瓶費優惠（原價為每瓶$350），無憂享受店內的專業侍酒服務。
WHISK的室內設計精緻時尚，特設三間間隔靈活的貴賓房，讓賓客可以在私密的空間內與親朋好友作品酒聚餐。餐廳經驗豐富的侍酒師團隊更能確保大家可以愜意舒心地，以心愛美酒搭配店內一系列創意法日佳餚，盡情陶醉於酒饌時刻。
尖沙咀 WHISK｜全新晚市嘗味菜單
WHISK在菜單設計上一直致力發掘時令食材的各種烹調及搭配可能，現更於每天下午6時30分至10時期間推出全新晚市嘗味菜單「尋味法日精巧極致饕宴——時令菜譜」（須提前預訂），遵循季節食材的個性特質，並按時令風味變更，精心打造仿如藝術品般精緻動人的法日美饌。
此一菜單備有豐盛的十道菜（每位$1,288），或六道菜（每位$980）選擇，讓賓客可按自身的餐飲需求選擇菜單。如欲為用餐體驗注入微醺享受，亦可額外選配專業品酒師美酒配對服務，另加$680（六杯）或$480（四杯）。
「尋味法日精巧極致饕宴——時令菜譜」中的重點推介菜式有飄送誘人炭香的「炭燒龍蝦」，在鳴門卷、海苔及荷蘭汁的襯托下，盡享龍蝦的極致海洋鮮味；主菜有採用法國麝香鴨（Barbary Duck）炮製的「熟成鴨」，配以甜菜、朱古力及紅桑子醬汁，提升鴨肉的鮮嫩多汁風味；賓客亦可另加$168，升級主菜至「法式乳鴿」，與尖椒及迷你青瓜的清新氣息相輔相成。
主廚William Lau的私心推介則有前菜「Petrossian Daurenki 魚子醬」，搭配鮮美蟶子及茄子；及「橋底泡芙」——菜式設計靈感源自香港一家著名蟹食專門店，以地道的避風塘炒蟹變奏而成，混合蟹肉的鮮甜、精選自日本沖繩的醃製辣椒及日本香蔥，惹味無比。
WHISK
地址：香港尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場The Mira Hong Kong 5樓
電話：（852）2315-5999
賓客更可預先於網上商店Mira eShop選購心儀菜單，額外尊享免加一服務費