尖沙咀美食｜泰國餐廳Ruên一周年推曼谷風新菜 $228任飲紅白酒/氣泡酒/啤酒

尖東泰國餐廳Ruên自一年前開業以來，午市和晚市經常滿座，為慶祝一周年，特別設計一系列曼谷風味新菜單，也推出全日無限暢飲套餐，90分鐘任飲紅白酒、氣泡酒及啤酒，讓食客盡興一番！

創新馬沙文咖喱墨魚釀豬肉 Ruên泰文店名指家或餐館，主打現代泰國料理，並精選越式燒烤。曾效力Mango Tree的泰籍行政總廚Bill累積超過30年豐富經驗；泰籍主廚Aom曾擔任Nara Thai 的主廚。所有醬汁、咖喱，甚至手工雪糕，均由廚師團隊全手工製作，味道獨特又新鮮。新菜單創作靈感源自曼谷街頭的惹味菜式，如馬沙文咖喱墨魚釀豬肉，構思來自曼谷魷魚咖喱，彈牙墨魚圈釀入免治豬肉及芒果肉，配以充滿椰奶香氣的泰式馬沙文咖喱，香濃開胃。又如蟹肉，一方面將新鮮蟹鉗肉及冬菇，配上豬骨高湯熬製成蟹肉魚肚羹；另一方面又將新鮮蟹肉混合雞肉碎釀於春卷內，製成香炸蟹肉春卷，配香辣醋汁，充滿新意。



烤鴨配酸甜椰子醬 惹味菜式必試炭燒香茅西冷牛肉，美國西冷牛肉薄切後，用新鮮香茅串起，高溫快速炭燒鎖著肉汁，最後蘸上特製蠔油花生醬，甜、鹹、炭香俱平衡。烤鴨配酸甜椰子醬也是焦點，先以泰式混合香料如五香粉、香茅、香蒜等醃製鴨肉，再放入高溫油炸後用焗爐烤香，皮脆肉嫩，配羅望子及魚露調成的酸辣椰子醬，刺激胃口。香辣魚肉沙律也創新，由傳統泰式肉碎生菜包演變出來，他們改用蒸熟的鮮甜澳洲盲鰽魚肉，混合辣椒、乾蔥、青檸汁等，佐以烤蒜香麵包。其他新菜還有羅勒葉炒牛肉片、梅薑肉沫蒸盲鰽魚、青咖喱雞炒飯也相當吸引！



全日供應90分鐘任飲套餐 嗜酒之人不妨柯打無限暢飲套餐（每位$228），90分鐘任飲精選澳洲或意大利紅白酒、意大利氣泡酒及泰國啤酒，每日由上午11時至晚上11時供應。每日歡樂時光由上午11時至下午7時，買一送一優惠$108，選擇包括多款雞尾酒、無酒精飲品、紅白酒、氣泡酒、啤酒及烈酒等，大家盡情暢飲一番！不喝酒的話，別錯過他們自家製手工雪糕製作的奶昔，有班蘭、椰子、泰式奶茶等口味。泰菜控必來！

Ruên 地址：尖沙咀麼地道66 號尖沙咀中心地下G38 - G39 及G45 - G48號舖

電話：2205 6018 / WhatsApp 4414 8006

營業時間:每天上午 8 時至晚上 11 時