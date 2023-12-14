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生活
2023-12-14 10:00:00

尖沙咀美食｜海港城BAPE CAFE!?®1周年！聖誕甜品特飲／龍蝦帶子扁意粉／海膽三文魚籽意大利飯

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尖沙咀美食｜海港城BAPE CAFE!?®1周年！聖誕甜品特飲／龍蝦帶子扁意粉／海膽三文魚籽意大利飯

尖沙咀美食｜海港城BAPE CAFE!?®1周年！聖誕甜品特飲／龍蝦帶子扁意粉／海膽三文魚籽意大利飯

尖沙咀美食國際街頭服裝品牌A BATHING APE®，旗下的咖啡生活品牌BAPE CAFE!?®於海港城開業1周年！適逢聖誕來臨之際，品牌特別推出極具紀念意義的周年限定短TEE、精選潮食、特色飲品及優惠禮遇等，以感謝香港地區猿人忠粉的支持和熱愛。消費滿指定金額，還可免費享用指定意粉，即睇內文詳情。

海港城 BAPE CAFE!?® 龍蝦帶子扁意粉／海膽三文魚籽意大利飯

BAPE CAFE!?®主打西日融合的特色美食，帶來顏值和味道兼具的意粉佳餚。包括香辣蕃茄醬意大利豬肉腸意粉配希臘奶酪、大蝦鮭魚籽明太子醬扁意粉、海膽鮭魚籽忌廉汁意粉、香辣大蚵蒜片橄欖油意粉、海膽三文魚籽意大利飯等豐富菜式，融合了海鮮的鮮味和意粉的細膩口感，為味蕾帶來絕妙享受，更是熱衷打卡的美食愛好者不容錯過的新品。由即日起，凡於香港BAPE STORE®BAPE KIDS®購買正價貨品淨消費滿$1,000及以上即可獲贈優惠卷，免費享用1份指定意粉（每次消費最多獲贈1張，數量有限，贈完即止）。

海港城BAPE CAFE!?® 聖誕甜品及特飲

為迎接聖誕到來，BAPE CAFE!?®以創意風味和匠心手藝精心調製多款限定熱飲和精美甜點，迎合不同味蕾需求。飲品涵蓋蜂蜜柚子薑茶、薑汁朱古力、薑汁鮮奶咖啡、肉桂鮮奶咖啡和薄荷朱古力咖啡，豐盈口感加入養生配方，無論是醇厚咖啡還是暖潤薑汁，均是呵護身心的絕佳特飲；甜點包括開心果草莓慕絲蛋糕、香蕉焦糖脆脆蛋糕、榛子朱古力慕絲蛋糕、BAPE®榛子朱古力蛋糕、柚子芝士蛋糕和抹茶紅豆慕絲蛋糕等，綿密口感搭配清爽宜人的水果，奶香清甜。此外，更有以聖誕元素為靈感創作的限定杯套同步亮相，將聖誕氛圍瞬間拉滿。

海港城BAPE CAFE!?® 一周年限定短TEE

BAPE CAFE!?® 1周年為主題創作，經典百搭的白色為基底呈現，猿人頭手持咖啡杯結合「BAPE CAFE!?」和「HONG KONG」字樣及LINE CAMO印花圖騰，創新演繹品牌標誌性的BUSY WORKS符號，將街頭服飾美學與生活方式完美融合，呈現出從容自在的鬆弛感和惬意氛圍。

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BAPE CAFE!?®

地址：尖沙咀海港城港威商場地下G301號舖

營業時間：

星期日至四 11:00 - 21:00

星期五至六 11:00 - 22:00

電話：27059340

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