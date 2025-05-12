尖沙咀美食｜淮揚菜非物質文化傳人王東主廚父子首度攜手 「个園竹語」王氏御品私房宴

尖沙咀海港城精緻上海淮揚菜館「个園竹語」，今個春季呈獻全新限定《王氏御品私房宴》，由獲獎無數、淮揚菜非物質文化傳人王東師傅與兒子王子樂師傅主理。父子檔首度攜手，嚴選江南時令食材入饌，打造一場跨越世代的珍饈盛宴。

王東師傅掌廚超過30年，一直專注於酒店和烹飪領域，於多個國內烹飪比賽榮獲獎項；亦曾效力多間星級餐廳，曾於「中華餐飲名店」榮銜的著名淮揚菜餐廳「冶春茶社」擔任行政總廚多年。2013年度獲江蘇省政府評選為淮揚菜非物質文化遺產傳人，不少名人明星、政商名流包括中國前國家主席江澤民、前任澳門特首何厚鏵、前任香港特首董建華等都是座上客。王子樂師傅自幼旁觀父親入廚，耳濡目染下對烹飪產生濃厚興趣，刻苦鑽研傳淮揚菜技藝多年，曾於國內多間知名酒店歷練廚藝，擅長以全新面貌呈現淮揚菜的精髓，發揚地道風味。

考刀工國宴料理

《王氏御品私房宴》4位用九道菜餐單($2388)，選取季節性時令食材，以三味前菜匠心啟航，顛覆傳統鵝肝印象的「櫻桃鵝肝」、川菜與海鮮絕妙融合的「藤椒竹蟶子」、盡顯食材本味的「船盞雞樅菌」，盡是王氏父子對傳統風味的重新演繹。

主菜有滋補佳品，也有淮揚家宴與節慶必備的美食。「劉姥姥鴿蛋繡球」將豆腐細切成繡球花狀，極考刀工，與有宮庭珍品之稱的鴿蛋，加入以瑤柱、金華火腿絲鮮製的金湯，成為一道國宴料理。「俏婦海鮮青瓜烙」是揚州傳統鍋烙菜式，將鰻魚干、海蝦仁、干貝等切丁，再將青瓜切絲一同拌入粉漿後，以鐵板猛火烙至金黃焦脆。外脆內嫩，滿滿海洋鮮味。

