尖沙咀美食｜淮揚菜非物質文化傳人王東主廚父子首度攜手 「个園竹語」王氏御品私房宴

尖沙咀海港城精緻上海淮揚菜館「个園竹語」，今個春季呈獻全新限定《王氏御品私房宴》，由獲獎無數、淮揚菜非物質文化傳人王東師傅與兒子王子樂師傅主理。父子檔首度攜手，嚴選江南時令食材入饌，打造一場跨越世代的珍饈盛宴。
榮獲多個國內烹飪比賽獎項
王東師傅掌廚超過30年，一直專注於酒店和烹飪領域，於多個國內烹飪比賽榮獲獎項；亦曾效力多間星級餐廳，曾於「中華餐飲名店」榮銜的著名淮揚菜餐廳「冶春茶社」擔任行政總廚多年。2013年度獲江蘇省政府評選為淮揚菜非物質文化遺產傳人，不少名人明星、政商名流包括中國前國家主席江澤民、前任澳門特首何厚鏵、前任香港特首董建華等都是座上客。王子樂師傅自幼旁觀父親入廚，耳濡目染下對烹飪產生濃厚興趣，刻苦鑽研傳淮揚菜技藝多年，曾於國內多間知名酒店歷練廚藝，擅長以全新面貌呈現淮揚菜的精髓，發揚地道風味。
考刀工國宴料理
《王氏御品私房宴》4位用九道菜餐單($2388)，選取季節性時令食材，以三味前菜匠心啟航，顛覆傳統鵝肝印象的「櫻桃鵝肝」、川菜與海鮮絕妙融合的「藤椒竹蟶子」、盡顯食材本味的「船盞雞樅菌」，盡是王氏父子對傳統風味的重新演繹。
主菜有滋補佳品，也有淮揚家宴與節慶必備的美食。「劉姥姥鴿蛋繡球」將豆腐細切成繡球花狀，極考刀工，與有宮庭珍品之稱的鴿蛋，加入以瑤柱、金華火腿絲鮮製的金湯，成為一道國宴料理。「俏婦海鮮青瓜烙」是揚州傳統鍋烙菜式，將鰻魚干、海蝦仁、干貝等切丁，再將青瓜切絲一同拌入粉漿後，以鐵板猛火烙至金黃焦脆。外脆內嫩，滿滿海洋鮮味。
匠心九道菜餐單
「海青斑溜乾絲」選用鮮活海青斑，先起肉切片，再將魚骨熬成奶白濃湯，豆腐絲以雞湯煨煮入味鋪於盤底，蔥絲加紹興酒快炒勾薄芡，淋於魚身，豆腐絲柔滑如綢，吸飽魚鮮。再以麻辣滾油爆香鎖住魚片水分，魚肉潤滑鮮香。菜單更有鮮味無比的「金湯雞頭米牡丹蝦球」、「鮑汁芋奶扣花膠」、「鐵板上的小籠包」；甜品「天山雪蓮泉水燉桃膠」的天山雪蓮籽以泉水清燉六小時而成，配上養顏潤膚的桃膠。
端午糭套裝買四送一
適逢端午佳節將至，个園竹語推出四款端午糉，由星級廚藝團隊主理，配合上乘食材，裹住濃濃淮揚風味。端午糉套裝一套四款，包括金華火腿蛋黃糉、嘉湖鮮肉糉、梘水蓮蓉糉及紅豆豆沙糉，原價$298/套。下載「个園竹語」App登記成為會員，可享會員價$278/套，即日起更推出限時特惠，買四套送一套，平均每套只需$222。
个園⽵語
地址：九龍尖沙咀廣東道25號海港城港威商場3樓3202號舖
電話：2116 8328 / WhatsApp：9858 9099
營業時間：11:30am-4:30pm，6:00pm-10:30pm