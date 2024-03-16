尖沙咀美食｜米芝蓮推介食府「國金軒 The Mira」全新滋補養生中醫食療菜單

尖沙咀美食｜正值春分節氣，大地萬物綠意盎然，秉承中華廚藝當中，其中一個精髓——「和」，米芝蓮推介食府「國金軒The Mira」行政總廚主廚鄧浩宏師傅推出以「養生」為理念的菜譜，為一眾饗客調和身心。菜式以溫和的中藥材入饌，展現傳統古老智慧之餘，亦為當代粵菜饌嚐帶來更多層次，展現食材之間的調和，有助平衡陰陽五行，滋補養生。期間限定的六道菜晚宴或單點菜譜，當中包括「韓國鮮人蔘五味子燉土雞湯」及「薑汁鮮奶圓肉杞子燉蘆薈」等菜品，即睇內文詳情！

主廚把美食烹調幻化成一種藝術，依季節選取食材，再根據港人的體質、天氣、地域等的不同來烹煮，選用珍貴的根部植物、菇菌類及莓果等藴含 中醫藥療效的食材入饌 ，不時不食，顯現各種食材味道的細緻性之餘，更別出心裁地揉合各種鮮美旨味，打造平衡柔和的滋味體驗。由前菜至甜品的構思，皆展現鄧浩宏師傅對人體、季節、地域，以至食物營養的研究與觸覺，有助在日常飲食中調和陰陽，從而滋補身體的機能。再配以主廚靈活變通的心思及精湛的烹調手法，讓饕客來一場身心靈的舒爽之旅，讓人耳目一新。

「和．膳滋補晚宴」 六道菜菜單

精心設計的主菜「鮮磨豆漿茨實葛仙米浸龍蝦球」，加入了自然界之瑰寶，有「綠珍珠」之稱的葛仙米——一種呈藍綠色，高蛋白質，含有豐富維他命B及胺基酸的凝膠球狀藻類，清淡雋雅，打造出鮮美旨味和爽嫩的豐富口感。

「老陳皮北芪黨參燉和牛面脥」中的黨參有助增強免疫系統，菜式藥性平和，能溫和地為饕客帶來補中益氣的療效，完美配合的食材定能挑動味蕾，令人回味無窮。

「韓國鮮人蔘五味子燉土雞湯」（單點菜譜：每位港幣328元）有補氣安神、益智功效，加入了五味子更能保肝潤肺，美白養顏。濃郁的蔘香，伴著肉質鮮嫩土雞肉，入口甘醇，滋補養生。

六道菜饗宴將配以創意「琥珀香芋山藥棗皇卷」及滋潤甜品「薑汁鮮奶圓肉杞子燉蘆薈」（單點菜譜：每位港幣98元），味道甜而不膩，口感細緻綿密，絕對能令完美的用餐體驗錦上添花。

「國金軒The Mira」的「和．膳滋補晚宴」由即日起至2024年4月30日，晚上6時30分至10時30分供應；六道菜饗宴配滋潤甜品定價為每位$988（兩位起，須提前24小時預訂），可選擇加配每位港幣498元享專業品酒師美酒配對四杯。