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2023-03-22 13:15:47

尖沙咀美食︱豪華割烹店十五道菜晚宴 食北海道十勝和牛+蝦夷鮑魚配西班牙紅蝦

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尖沙咀美食︱豪華割烹店十五道菜晚宴 食北海道十勝和牛+蝦夷鮑魚配西班牙紅蝦

尖沙咀美食︱豪華割烹店十五道菜晚宴 食北海道十勝和牛+蝦夷鮑魚配西班牙紅蝦

「割烹」一詞，近來老是常出現，到底什麼是割烹(kappou)？這高級料理的代名詞，當中「割」指以刀進行的切割功夫，「烹」意指以火烹煮。「割烹」，即客人可以隔著一張木枱之距，欣賞大廚舞刀弄火，因此割烹餐廳一般都以吧檯座位及開放式廚房為主。尖沙咀中間道”H Zentre”進駐了一間高級割烹店「割烹炑」，全店僅14個檜木打造的座位，午市最平$780/位，提供9道菜；晚市則只提供$2,180/位的15道菜晚宴。

豪華晚市15道菜 粒粒皆星

午市性價比高，適合試味。想見真章？當然是晚市，15道菜有齊先付、刺身、椀物、鍋物、燒物、強肴、天婦羅、食事及甜點。陣容夠豪華，叫價不低，食材全是鑽石級：北海道十勝和牛、西班牙紅蝦、金目鯛中最頂級的「地金目鯛」、指定在最肥美時捕獲的「寒見冰鰤」、北海道赤海膽及紫海膽、吞拿魚用老牌魚類批發商「大善」 的、還有岩手縣赤崎真蠔、蝦夷鮑魚、茨城縣鮟鱇魚、松葉蟹等，粒粒天王巨星，已經知矜貴。

「割烹炑」全店採用最常見的割烹店格局，中間open kitchen就是大廚的表演舞台，刀功手藝表露無遺。

突出食材原味 燒赤鯥 魚油撈飯

廚師團隊曾於米芝蓮日菜「天空龍吟」、「鮨中本」及「栢屋」等助陣，由總廚Alex Lam領軍，善於突顯頂級食材的過人之處，不賣弄不花巧。像岩手縣赤崎真蠔，本身自帶海水味，肉質creamy爽口，Alex師傅簡單配以土佐醋啫喱托出蠔身鮮甜。又如深海魚野生赤鯥，魚脂特別豐富，拿來連皮灼燒，放在白飯面，讓魚油滲進白飯，盛在迷你小碗中，入口就如吃了一啖濃濃的魚油。大名鼎鼎的北海道十勝和牛更簡單，搭配風味清新的長茄子、九條蔥及春季精品春筍，平衡和牛的豐腴滋味，將高檔食材的原味完美演繹。想價錢相宜一點，可移步至割烹店旁的酒吧餐廳"room 3"，走gastrobar格局，提供紅白酒、特式雞尾酒及精緻小食，燈光環境好有feel，啱哂飲嘢傾計。

大拖羅、中拖羅、赤身醬油漬(左)及寒鰤(右)。赤身經過醬油自家漬了十多分鐘，甘香入味；「寒鰤」是指鰤魚長得最肥美之冬季時所捕獲，薄薄一片，爽脆卻有特有的油脂香。 地金目鯛。屬於金目鯛中最高等級，長居深海，因此魚脂特別豐厚，簡單炙燒已經充滿油香，配點炸京蔥絲令口感更豐富。 燒物— 燒赤鯥。一向是高級料理用的魚種赤鯥，魚肉鮮甜，炙燒過後，放於飯面，讓飯粒吸收魚油。 鍋物— 鮟鱇鍋(後)、鮟肝(前)。以鮟鱇魚的魚骨，魚皮，京蔥及新鮮海藻熬成的魚湯配鮟鱇魚。 強肴— 北海道十勝和牛配長茄子及春筍。北海道十勝和牛粗油脂均衡，大理石紋粉嫩細緻，搭配風味清新的長茄子、九條蔥及春季精品春筍，平衡和牛的豐腴滋味。

割烹炑、room3

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre UG樓 01-03舗(地圖按此)

電話：6617 6602

原文刊登於 Yahoo Food

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