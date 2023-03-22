尖沙咀美食︱豪華割烹店十五道菜晚宴 食北海道十勝和牛+蝦夷鮑魚配西班牙紅蝦

「割烹」一詞，近來老是常出現，到底什麼是割烹(kappou)？這高級料理的代名詞，當中「割」指以刀進行的切割功夫，「烹」意指以火烹煮。「割烹」，即客人可以隔著一張木枱之距，欣賞大廚舞刀弄火，因此割烹餐廳一般都以吧檯座位及開放式廚房為主。尖沙咀中間道”H Zentre”進駐了一間高級割烹店「割烹炑」，全店僅14個檜木打造的座位，午市最平$780/位，提供9道菜；晚市則只提供$2,180/位的15道菜晚宴。

豪華晚市15道菜 粒粒皆星

午市性價比高，適合試味。想見真章？當然是晚市，15道菜有齊先付、刺身、椀物、鍋物、燒物、強肴、天婦羅、食事及甜點。陣容夠豪華，叫價不低，食材全是鑽石級：北海道十勝和牛、西班牙紅蝦、金目鯛中最頂級的「地金目鯛」、指定在最肥美時捕獲的「寒見冰鰤」、北海道赤海膽及紫海膽、吞拿魚用老牌魚類批發商「大善」 的、還有岩手縣赤崎真蠔、蝦夷鮑魚、茨城縣鮟鱇魚、松葉蟹等，粒粒天王巨星，已經知矜貴。