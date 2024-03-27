尖沙咀美食｜香港麗晶酒店日本料理餐廳Nobu 4月全新週六早午餐 3小時任食22款壽司/刺身

香港麗晶酒店內的日本餐廳 Nobu Hong Kong， 在接下來的四月將推出全新週六早午餐，限時3小時內可任食22款特色小食、壽司、新鮮刺身、沙拉等冷盤，客人亦可自選兩道主菜，菜式揉合秘魯元素，打造出層次豐富細膩的日本料理，最後配上自選精選甜品，整體食物質素高，可謂城中最出色的日式早午餐！
Nobu 4月全新週六早午餐
Nobu Hong Kong全新週六早午餐食物款式多樣，任食的壽司及刺身充滿巧思，分別有油甘魚刺身配南美辣椒、秘魯風味刺身、帆立貝刺身配乾味噌、蝦粟米脆片、壽司杯等等，每款都精緻而美味。主菜方面更有19款選擇，客人可自選兩款，如軟殼蟹斑尼迪蛋、鱈魚西京燒、焗椰菜花配南美辣椒洋蔥莎莎等，將秘魯風情融入港人最愛的日本料理中，令人印象深刻。心水推介火焰A5級日本和牛，上菜時會在食客面前點火即燒A5和牛，肉質軟嫩，入口油脂芬香。
另外餐廳於2024 年 4 月 1 至 30 日期間亦會供應櫻花祭特色料理菜譜，在春季為食客特別設計七道菜晚宴菜單，每位定價港幣 1,888 元。菜式包括櫻花祭三味拼盤 —— 鰹魚串配搭Nobu招牌洋蔥醬汁、金目鯛配日本生薑、檸檬汁及櫻花醬，以及伴以炸櫻花蝦的富山灣白蝦刺身。烤龍蝦配紫蘇莎莎及櫻花水芹也同樣吸引，帶有淡淡苦澀和甜味的櫻花水芹令烤龍蝦的誘人風味更加突出。甜品方面，則有士多啤梨櫻花和菓子，和菓子包裹著櫻花士多啤梨果醬及新鮮士多啤梨，再配上清爽的荔枝雪芭和櫻花啫喱，滿載香日甜蜜氣氛。
Nobu 週六早午餐
供應日期：2024 年 4 月 6 日起
逢星期六及特定假日早上 11 時 30 分至下午 2 時 30分期間供應
價錢：成人每位定價港幣 858 元，4 至 11 歲小童每位港幣 488 元
＊另加港幣268元可無限暢飲紅白酒、日本清酒及啤酒
Nobu Hong Kong
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店二樓
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