尖沙咀美食｜香港麗晶酒店日本料理餐廳Nobu 4月全新週六早午餐 3小時任食22款壽司/刺身

Nobu 4月全新週六早午餐

Nobu Hong Kong全新週六早午餐食物款式多樣，任食的壽司及刺身充滿巧思，分別有油甘魚刺身配南美辣椒、秘魯風味刺身、帆立貝刺身配乾味噌、蝦粟米脆片、壽司杯等等，每款都精緻而美味。主菜方面更有19款選擇，客人可自選兩款，如軟殼蟹斑尼迪蛋、鱈魚西京燒、焗椰菜花配南美辣椒洋蔥莎莎等，將秘魯風情融入港人最愛的日本料理中，令人印象深刻。心水推介火焰A5級日本和牛，上菜時會在食客面前點火即燒A5和牛，肉質軟嫩，入口油脂芬香。

另外餐廳於2024 年 4 月 1 至 30 日期間亦會供應櫻花祭特色料理菜譜，在春季為食客特別設計七道菜晚宴菜單，每位定價港幣 1,888 元。菜式包括櫻花祭三味拼盤 —— 鰹魚串配搭Nobu招牌洋蔥醬汁、金目鯛配日本生薑、檸檬汁及櫻花醬，以及伴以炸櫻花蝦的富山灣白蝦刺身。烤龍蝦配紫蘇莎莎及櫻花水芹也同樣吸引，帶有淡淡苦澀和甜味的櫻花水芹令烤龍蝦的誘人風味更加突出。甜品方面，則有士多啤梨櫻花和菓子，和菓子包裹著櫻花士多啤梨果醬及新鮮士多啤梨，再配上清爽的荔枝雪芭和櫻花啫喱，滿載香日甜蜜氣氛。