尖沙咀美食｜香港、杜拜「胡同」主廚四手聯乘 火焰和牛叉燒/西班牙紅蝦湯泡脆米

尖沙咀高質中菜推《胡同‧海納百川》八道菜嚐味晚宴

胡同一向主打多元風味的中菜，結合上海、四川、北京和雲南等傳統中國菜系的特色，20 年來主廚們不斷推陳出新，為食客呈獻出一道道獨一無二的經典菜餚。今次胡同（香港）聯同胡同（杜拜）推出《胡同‧海納百川》八道菜嚐味晚宴，由張勇強主廚領導的香港團隊負責上海菜、由在成都土生土長的任定旭主廚領導的杜拜團隊負責四川菜，二人攜手共譜一場上「海」和四「川」非凡滋味的交響樂。

菜式方面，有傳統上海菜式「茶燻乳鴿」，先將鮮嫩乳鴿精心燉煮，再以碧螺春茶葉和江蘇的芬芳玫瑰輕柔地燻烤，淡淡茶香令人回味無窮。而「西班牙紅蝦湯泡脆米」亦很有看頭，洋蔥龍蝦湯香濃鮮味，配上上海人喜愛的小吃香口脆米及西班牙紅蝦，鮮味酥脆，口感豐富。「火焰和牛叉燒」則用上A5 級和牛肋排搭配閃亮的麝香葡萄和金橘，再以玫瑰利口酒和朗姆酒襯托，整體芳香四溢。菜單上還有「四手特製點心拼盤」、「宮保辣肉乳豬件」、「響油㸆鱔絲」、「招財進寶」等菜式，值得大家慢慢細味品嚐。