尖沙咀美食│$480嘆正宗關西風壽喜燒

傳統日本壽喜燒，香港人到日本旅遊時必吃的選擇，壽喜燒的香甜醬汁一直深受歡迎。不過在香港，要找間正宗關西風的壽喜燒不容易，隱於尖沙咀小巷中的「すき焼き樹」，就為大家帶來正宗的關西風壽喜燒體驗。

關西風壽喜燒 位於尖沙咀漆咸圍的「すき焼き樹」，由日籍主廚高橋佳介主理，特別選用京都姬牛煮製關西風的壽喜燒，壽喜燒以微甜的醬汁煮製和牛及配料。而關西風的食法由廚師們先以砂糖將牛肉煎得焦香化，此過程對於火候的控制有高要求，再以特調的醬汁煮至入味，確保每片牛肉及蔬菜等食材得到最佳煮理。而京都姬牛的肉味及柔軟度十分平衡，關西風壽喜燒最能將京都姬牛的美味引領出來；加上高橋佳介主廚用上手切，避免機切時會將油脂沾滿整片牛肉，令油膩感大減。

「すき焼き樹」壽喜燒午巿套餐$480起，包含京都姬牛不同部位，有肉眼、西冷及牛肩，而牛肩更不時會採用松阪牛或熊本縣的和王牛，可以試到和牛不同部位的滋味。吃完牛肉等主食後，廚師們更會以日本蘭王蛋加上日本北海道夢美人米煮成的蛋飯，將鍋中的壽喜燒靈醬汁盡收到蛋飯中，由頭至尾醬汁一滴不剩。除了午晚巿的壽喜燒套餐外，晚巿更可預訂特別的「廚師發辦套餐」，在壽喜燒外加入不同的前菜、燒物或季節海鮮等，更能體現主廚高橋佳介的日本和食功架。