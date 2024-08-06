尖沙咀美食｜Mr. CHEESECAKE 香港獨家版奶茶口味 8月9日率先網上預訂

東京芝士蛋糕名店Mr. CHEESECAKE推出香港獨家限定版奶茶口味芝士蛋糕，即將於8 月 12 日（星期一） K11 MUSEA 期間限定店現場發售。
以錫蘭烏沃茶及高級滇紅製成
日籍主廚田村浩二透露，收到大量支持者表示想嘗試奶茶口味芝士蛋糕，為答謝港人粉絲熱烈支持，特別以港式奶茶為創作靈感。芝士蛋糕用上世界三大茶葉之一的錫蘭烏沃茶及高級滇紅製成，取其茶葉香氣濃郁，最適合配搭牛奶，重現出他去香港茶餐廳嘗到的地道奶茶風味。為貼合港人口味，更特意調節甜度，並加上少許檸檬汁突出兩款茶葉的茶香，托出優雅味道。
田村浩二為了設計這款奶茶口味，專誠去了茶餐廳細嘗茶韻香濃的港式奶茶，配搭菠蘿包，因而令他留下深刻印象，體驗到港式奶茶與日本奶茶有很大的分別。田村浩二表示：「我真誠地希望香港客人會喜歡今次的作品，不止是我對香港記憶中的味道，亦是從來未推出過的全新口味。」
除了 8 月 12 日起於 K11 MUSEA 期間限定店現場發售，亦將於 8 月 9 日（星期五）率先在全港最大日本網上商場 YAICHI 谷日百貨（yaichi.co）接受網上預訂。芝士蛋糕迷別錯過！
K11 MUSEA 期間限定店
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA 地下二層 B201 號舖 21 室
營業日期：即日起至 9 月 30 日（星期一）
營業時間： 中午11時至晚上8時
備註：:8 月 12 日正式發售奶茶芝士蛋糕
YAICHI 谷日百貨獨家線上預訂
網址：https://yaichi.co/v2/tc/shop/mrcheesecake
備註：
1/ 8 月 9 日下午5時起網上預售奶茶芝士蛋糕
2/ 逢星期五下午5時開放預約商品，客人可憑訂單之指定日子於 K11 MUSEA 期間限定店現場取貨。