尖沙咀美食｜Mr. CHEESECAKE 香港獨家版奶茶口味 8月9日率先網上預訂

以錫蘭烏沃茶及高級滇紅製成



日籍主廚田村浩二透露，收到大量支持者表示想嘗試奶茶口味芝士蛋糕，為答謝港人粉絲熱烈支持，特別以港式奶茶為創作靈感。芝士蛋糕用上世界三大茶葉之一的錫蘭烏沃茶及高級滇紅製成，取其茶葉香氣濃郁，最適合配搭牛奶，重現出他去香港茶餐廳嘗到的地道奶茶風味。為貼合港人口味，更特意調節甜度，並加上少許檸檬汁突出兩款茶葉的茶香，托出優雅味道。



田村浩二為了設計這款奶茶口味，專誠去了茶餐廳細嘗茶韻香濃的港式奶茶，配搭菠蘿包，因而令他留下深刻印象，體驗到港式奶茶與日本奶茶有很大的分別。田村浩二表示：「我真誠地希望香港客人會喜歡今次的作品，不止是我對香港記憶中的味道，亦是從來未推出過的全新口味。」

除了 8 月 12 日起於 K11 MUSEA 期間限定店現場發售，亦將於 8 月 9 日（星期五）率先在全港最大日本網上商場 YAICHI 谷日百貨（yaichi.co）接受網上預訂。芝士蛋糕迷別錯過！