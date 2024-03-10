尖沙咀美食｜Ruên Thai & Vietnamese 新張優惠：單點餐品85折＋追蹤IG送手工椰子雪糕！

全新泰、越 Fusion 菜 Ruên Thai & Vietnamese近日登陸尖沙咀，以傳統泰菜文化為基調，融入越、港美食，三劍合璧為你提供多款風味獨特的創意融合料理！逾 30 年豐富經驗泰籍廚師團隊堅持用心炮製每一道菜式，多款手工美饌，包括招牌「皇帝粥」、鹽焗燒羅非魚、蟹肉雲吞麵、炭火串燒及超過 16 小時的自家製手工雪糕，從早餐到宵夜，讓你嘗盡跨越疆界的美食魅力。

全新泰、越 Fusion 菜 Ruên Thai & Vietnamese 近日登陸尖沙咀，以傳統泰菜文化為基調，融入越、港美食，三劍合璧為你提供多款風味獨特的創意融合料理！

30 年經驗總廚領全泰籍團隊 呈獻最地道滋味 Ruên Thai & Vietnamese的總廚 Bill，於泰國土生土長 ，從小跟隨母親經營熟食小販攤檔，耳濡目染下對烹飪產生濃厚興趣，輾轉來到香港後繼續深造，不知不覺間已有 30 多年經驗，旨力將地道泰式風味呈現給一眾香港朋友。

逾 100 款豐富菜式選擇 泰國直送食材 想全日 4 餐都嘆盡泰式美味？Ruên 肯定是你的不二之選！餐廳提供逾 100 款泰、越經典菜式，從早餐到宵夜應有盡有！清晨先吃上一碗泰皇最愛的「皇帝粥」，有別於一般港式粥以清水煲粥，大廚選用雞骨及豬骨熬製近 4 小時的招牌清湯及泰國香米熬製成綿滑粥底，粥水吸盡湯汁精華，分外鮮香味美！配上豬腩肉、豬肉丸及半熟泰國雞蛋，再拌上鬆脆炸米粉，享盡醒神 Good Morning，亦有湯麵、三文治、米粉等供選擇！

午市套餐低至 $98 起 逾 30 款豐富選擇 忙碌的午市，當然要以一份豐富的午市套餐為自己充一充電，Ruên 提供人氣海南雞飯、越式生牛肉湯河、海鮮炒粉絲等逾 30 款選擇，只需 $98 起即可享用前菜、主菜，更可追加甜品，配上泰式風味飲品，享盡滿足滋味！

新張限定優惠 優惠限期：2024 年 2 月 26 日至 3 月 31 日

優惠一：單點菜式 85 折

優惠二：Follow Ruen IG 或 FB，即送手工製椰子雪糕一客

