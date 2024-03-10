熱門搜尋:
鳥山明 23條立法 奧斯卡2024 國際婦女節 六合彩 米芝蓮 Belgravia Place 泰峯 大光麵 李龍基 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
生活
2024-03-10 14:00:00

尖沙咀美食｜Ruên Thai & Vietnamese 新張優惠：單點餐品85折＋追蹤IG送手工椰子雪糕！

分享：
尖沙咀美食｜Ruên Thai & Vietnamese 新張優惠：單點餐品85折＋追蹤IG送手工椰子雪糕！

尖沙咀美食｜Ruên Thai & Vietnamese 新張優惠：單點餐品85折＋追蹤IG送手工椰子雪糕！

全新泰、越 Fusion 菜 Ruên Thai & Vietnamese近日登陸尖沙咀，以傳統泰菜文化為基調，融入越、港美食，三劍合璧為你提供多款風味獨特的創意融合料理！逾 30 年豐富經驗泰籍廚師團隊堅持用心炮製每一道菜式，多款手工美饌，包括招牌「皇帝粥」、鹽焗燒羅非魚、蟹肉雲吞麵、炭火串燒及超過 16 小時的自家製手工雪糕，從早餐到宵夜，讓你嘗盡跨越疆界的美食魅力。

 

全新泰、越 Fusion 菜 Ruên Thai & Vietnamese 近日登陸尖沙咀，以傳統泰菜文化為基調，融入越、港美食，三劍合璧為你提供多款風味獨特的創意融合料理！

全新泰、越 Fusion 菜 Ruên Thai & Vietnamese 近日登陸尖沙咀，以傳統泰菜文化為基調，融入越、港美食，三劍合璧為你提供多款風味獨特的創意融合料理！

30 年經驗總廚領全泰籍團隊 呈獻最地道滋味

Ruên Thai & Vietnamese的總廚 Bill，於泰國土生土長 ，從小跟隨母親經營熟食小販攤檔，耳濡目染下對烹飪產生濃厚興趣，輾轉來到香港後繼續深造，不知不覺間已有 30 多年經驗，旨力將地道泰式風味呈現給一眾香港朋友。

 

馬沙文咖喱魷魚釀豬肉 $148:大廚將加入芫茜、蒜蓉等香料煮成的泰式肉碎，巧妙地釀進魷魚仔當中，蒸煮後再加入特製咖喱汁熬製，口感層次十分豐富，香濃入味，食落啖啖驚喜。 梅薑肉末蒸盲漕魚 $248:以梅子、薑片、辣椒粒、魚露製作而成的梅薑肉末配上肉嫩少刺的泰國盲漕魚，酸香微辣、清爽開胃！ 鹽焗燒羅非魚 $238:嚴選肉質幼嫩肥美、鮮滑少刺的泰國羅非魚，以粗鹽、香茅包裹醃製半小時後，再以炭爐慢烤至表面金黃，瞬間香氣四溢。 泰式黑糯米燉蛋 $88:大廚自家特色甜品，將軟糯香甜的黑糯米飯搭配以香葉、椰糖、椰汁燉製而成的滑溜燉蛋，配上泰國椰子肉、自家製糖霜生奶油，讓你嘆盡三重豐富口感享受，叫人再三回味！

逾 100 款豐富菜式選擇 泰國直送食材

想全日 4 餐都嘆盡泰式美味？Ruên 肯定是你的不二之選！餐廳提供逾 100 款泰、越經典菜式，從早餐到宵夜應有盡有！清晨先吃上一碗泰皇最愛的「皇帝粥」，有別於一般港式粥以清水煲粥，大廚選用雞骨及豬骨熬製近 4 小時的招牌清湯及泰國香米熬製成綿滑粥底，粥水吸盡湯汁精華，分外鮮香味美！配上豬腩肉、豬肉丸及半熟泰國雞蛋，再拌上鬆脆炸米粉，享盡醒神 Good Morning，亦有湯麵、三文治、米粉等供選擇！

 

蟹肉雲吞麵 $138：將港式經典菜式與泰國風味巧妙結合，以雞骨、豬骨熬製近 4 小時的清湯，再加入泰國蝦乾及洋蔥、蒜蓉燜製 2 小時，配上手打彈牙蛋面，及以原隻蟹鉗、豬肉碎及蟹肉攪拌而成的餡料和每日手擀雲吞皮包成的蟹肉雲吞，上桌前再於表面撒上蒜蓉、香蔥等多款配料，絕對係人氣必食之選！ 烤鮮鴨配酸甜椰子醬 $168：特選本地嫩鴨入饌，先以五香粉、香茅、香葉、蒜蓉等多款泰式香料醃製，令鴨肉香而不膩。再跟隨泰國先炸後焗的傳統製法，逼出鴨的鮮味之餘同時將鴨肉烹調得鮮嫩幼滑，肉汁在口中流竄。 串燒沙嗲（6 串）$128：以明爐炭火烤製而成的多款串燒，由雞肉、豬肉、牛肉皆應有盡有，配上以沙嗲粉、白椒碎、芫茜頭、伊蘭、香茅、香葉、椰糖等特製而成的沙嗲醬，重現泰式街頭風味。 雞蛋豬肉粥 $58：雞蛋豬肉粥是泰皇最愛的早餐之一！有別於一般港式粥以清水煲粥，大廚特別選用以雞骨、豬骨熬製近 4 小時的清湯及泰國香米熬製成綿滑粥底，粥水吸盡湯汁精華，分外鮮香味美！配上豬腩肉、豬肉丸及半熟泰國雞蛋，再拌上鬆脆炸米粉，享盡醒晨早上！ 越式炸香蕉 $88：越南人氣街頭小食，將新鮮香蕉裹上一層麵糊、灑上杏仁片後再放進滾油炸至表面金黃，外皮酥脆，內層香蕉微酸，點上糖漿一起食用，讓你彷彿身處越南街頭市集！ 越式黃咖喱雞 $168：大廚特意採用越南的地道煮法，加入栗子及蓮子增加整體風味，令咖喱汁更香更綿滑，配上特選新鮮本地雞及薯仔、洋蔥等配菜一同熬煮，雞肉鮮嫩香滑，配菜軟焾入味，讓你嘆盡獨特美味。

午市套餐低至 $98 起 逾 30 款豐富選擇

忙碌的午市，當然要以一份豐富的午市套餐為自己充一充電，Ruên 提供人氣海南雞飯、越式生牛肉湯河、海鮮炒粉絲等逾 30 款選擇，只需 $98 起即可享用前菜、主菜，更可追加甜品，配上泰式風味飲品，享盡滿足滋味！

 

Ad Block
午市套餐：海南雞飯 午市套餐：越式生牛肉湯河

新張限定優惠

  • 優惠限期：2024 年 2 月 26 日至 3 月 31 日

  • 優惠一：單點菜式 85 折

  • 優惠二：Follow Ruen IG 或 FB，即送手工製椰子雪糕一客


     
「Ruên」的泰文意指居所，餐廳希望為客人帶來家的感覺，暫時遠離都市煩囂，享用著各款特色滋味美饌，於愜意的用餐氛圍及中好好放鬆。 店內設有室內梳化卡位及戶外天蓬兩個用餐區域，白天陽光透過落地玻璃窗迤邐而入，明亮舒適，讓你迎著晨光品味豐盛早餐，晚上亦可伴著海風輕送，於柔和燈光下與摯愛好友小酌怡情。

餐廳資料

Ruên Thai & Vietnamese

  • 店舖地址  ：尖沙咀麼地道 66 號尖沙咀中心地下 G38 - G39 及 G45 - G48 號舖
  • 營業時間  ：星期一至四：08:00 - 23:00，星期五至日：08:00 - 00:00
  • 聯絡電話  ：2205 6018
  • Facebook
  • Instagram

 

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受