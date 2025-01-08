尖沙咀美食｜The Cakery x MAYA Bakery K11 MUSEA新店 人氣杜拜朱古力開心果牛角包+戚風蛋糕

人氣純素烘焙店The Cakery和MAYA Bakery擴展版圖，首次進駐九龍區，一同登陸尖沙咀K11 Musea。新店緊貼熱潮大推杜拜朱古力製成的戚風蛋糕及牛角包新品，讓素食者有更多元化選擇。



蛋糕餡料混合酥皮絲

The Cakery亮點首選無乳製的杜拜朱古力開心果戚風蛋糕，有機黑朱古力戚風蛋糕的內餡混合希臘酥皮絲（Kataifi）和濃郁的開心果忌廉，口感層次豐富。外層塗上黑朱古力無乳製忌廉，開心果的堅果香氣與優質黑朱古力的醇厚巧妙融合，每一口也能細嘗開心果的香脆與朱古力的絲滑。

澎湃開心果流心蛋糕

另一款純素開心果流心蛋糕，開心果海綿蛋糕包裹著開心果碎和流心開心果醬，外層綴以開心果忌廉和開心果碎，切開時開心果醬澎湃地湧出，入口濃稠香滑，開心果控應該會投放心心眼！



招牌蛋糕九折優惠

還有世人大愛的麻糬，配襯抹茶士多啤梨麻糬戚風蛋糕，無添加任何乳製品，每一層均加入白朱古力忌廉、士多啤梨和柔靭的麻糬，並以抹茶忌廉及時令香甜士多啤梨作裝飾，濃郁滋味卻甜而不膩。為慶祝首間九龍分店開幕，於新店購買The Cakery招牌蛋糕和客製化蛋糕(不包括迷你蛋糕系列），即可享九折優惠。



抹茶士多啤梨麻糬戚風蛋糕 6吋$598，8吋$958

迎新年蜜柑桂花流心撻

手工純素麵包店MAYA Bakery，產品靈感源自全球文化，採用西式烘焙技巧創造出結合香港的糕餅。除了純素蛋撻之外，適逢新年推出充滿新春節日氣氛的蜜柑桂花流心撻，撻皮金黃香脆，包裹的餡料半溶流心。

開心果酥皮絲牛角包

同時推出一系列牛角包及牛角包三文治，焦點必定是升級版杜拜朱古力開心果牛角包，酥脆的純素牛角包夾著開心果酥皮絲（ Kataifi ），再綴以濃郁黑朱古力醬，層次分明。又有茶味香濃的伯爵茶黑糖麻糬夾心牛角包、甜而不膩的士多啤梨吉士夾心牛角包，都一樣層次味道豐富！其他口味牛角包還有咖哩鷹嘴豆、牛油果番茄莎莎、吞拿魚沙律MAYA牛角包，香口四溢。



杜拜朱古力開心果牛角包 $38

新店獨家純素下午茶

The Cakery和MAYA Bakery新店更獨家提供純素下午茶套餐，大家在寬敞空間安坐梳化座位嘗盡各款MAYA的鹹點和The Cakery招牌甜品，配搭咖啡或茶，來shopping前後歎一歎最寫意不過！