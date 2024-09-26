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生活
2024-09-26 12:30:00

尖沙咀翔壽司廚師發辦套餐買一送一 人均$300歎鮟鱇魚肝/大吞拿魚腩/北海道帶子

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尖沙咀翔壽司廚師發辦套餐買一送一 人均$300歎鮟鱇魚肝/大吞拿魚腩/北海道帶子

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再有Omakase套餐優惠！位於尖沙咀的翔壽司推出廚師發辦12品套餐買一送一優惠，人均$300即可品嘗紅酒慢煮鮟鱇魚肝、大吞拿魚腩、北海道帶子、拖羅海膽杯及多款時令魚生，今日(26日)下午3時開賣，想知詳請即睇內文。

翔壽司由前米芝蓮推薦餐廳壽司師傅團隊開設，堅持使用新鮮日本食材，以極高性價比吸引不少食客到來。餐廳位於尖沙咀，食客可於L型吧檯區觀賞廚師現場處理從日本空運到港的矜貴食材。

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翔壽司廚師發辦12 品套餐包括：

刺身：紅酒慢煮鮟鱇魚肝（1 份） 、大吞拿魚腩及時令魚生3款

時令魚生及壽司：鮫鰈魚 、北海道帶子 、時令魚生3款

拖羅海膽杯、味噌湯

【KKday 快閃限量搶–買一送一】翔壽司廚師發辦12品套餐

KKday 優惠: HK$600/2位，平均HK$300/位（原價 HK$1,200/2位）（現場另收加一服務費）

立即預約：請按此

翔壽司廚師發辦15 品套餐 - 松葉蟹肉配北海道海膽包括：

刺身：大拖羅、松葉蟹配北海道馬糞海膽、時令魚生3 款

壽司：廚師發辦8件

蔥吞拿魚腩手卷、面豉湯

【KKday 快閃限量優惠–7 折】翔壽司廚師發辦15品套餐 - 松葉蟹肉配北海道海膽

KKday 優惠: HK$406/位（原價 HK$580/位）（現場另收加一服務費）

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