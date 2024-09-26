尖沙咀翔壽司廚師發辦套餐買一送一 人均$300歎鮟鱇魚肝/大吞拿魚腩/北海道帶子

再有Omakase套餐優惠！位於尖沙咀的翔壽司推出廚師發辦12品套餐買一送一優惠，人均$300即可品嘗紅酒慢煮鮟鱇魚肝、大吞拿魚腩、北海道帶子、拖羅海膽杯及多款時令魚生，今日(26日)下午3時開賣，想知詳請即睇內文。

翔壽司由前米芝蓮推薦餐廳壽司師傅團隊開設，堅持使用新鮮日本食材，以極高性價比吸引不少食客到來。餐廳位於尖沙咀，食客可於L型吧檯區觀賞廚師現場處理從日本空運到港的矜貴食材。