尖沙咀胡同全新8款北方點心 東北地區獨特風味 必試龍蝦豆腐腐皮卷＋佛跳牆鍋貼

主打新派中國北方佳餚的胡同，在香港、倫敦、紐約、邁亞密及杜拜等全球各地都設分店，質素一直備受讚賞。餐廳去年十月推出的北方點心系列好評不斷，近日就再下一城，於即日起推出全新「北方點心—匠心延續」菜單，帶來8款北方點心，由胡同（杜拜）主廚任定旭與胡同（香港）點心行政總廚梁國華及盧偉健攜手打造，款款都以巧手精製，點心迷必試！

今次「北方點心—匠心延續」菜單限定推出3個月，而期間最受歡迎的點心更將於日後納入永久菜單中，點心款式包括茴香羊肉水墨餃、龍蝦豆腐腐皮卷、紫菜海鮮春卷、生煎擔擔包、佛跳牆鍋貼、三鮮雞蛋腐皮餃、大盤雞餃以及蟹粉蟹肉海鮮餃。 當中以「佛跳牆鍋貼」最吸晴，用上「佛跳牆」為創作靈感，將其精緻風味重新詮釋為一口大小的美味點心。餡料依循傳統，嚴選乾鮑、海參、金華火腿、瑤柱及海鮮等珍貴食材，再用經過72小時熬製的濃郁高湯中慢煮，鮮味滿分，最後放上鮑魚作點綴，風味只此一家。

嗜辣的話，亦有幾款味帶香辣的點心，實屬坊間小見。心水是將傳統四川麻婆豆腐升級的「龍蝦豆腐腐皮卷」，選用絲滑嫩豆腐塊包裹在散發濃郁豆香的豆腐皮內，並加入新鮮多汁的龍蝦，搭配四川花椒和辣椒的獨特香氣，精妙呈現麻辣的四川風味。還有「生煎擔擔包」，把經典四川小吃創新演繹，以胡同自製的擔擔醬為基底，包子餡料精心選用肩膀部位的黑毛豬肉末，層次豐富，再將芝麻底輕輕煎至金黃，使包子外脆內嫩，令人一試難忘。

如果想一次過品嚐8款全新北方點心，不妨選擇「北點匠心拼」，不但齊集了八款創新點心菜式，上菜時就會由店員點火，並隨著紙焰燃燒的瞬間在桌邊揭開序幕，帶來驚艷的感官體驗，絕對值得一試！

胡同

地址：香港尖沙咀中間道15號H Zentre 18樓

電話：3428 8342