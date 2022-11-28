尖沙咀茶飲｜Tea WG茗茶外賣概念店登陸海港城 100種茶飲即買即沖 $48杯茶到底值唔值？

香港市面從來不缺茶飲店，最近新加坡茶葉品牌Tea WG就決定加入戰團，在尖沙咀海港城開設香港首間茗茶外賣概念店，現場過百款冷熱香茗即買即沖，作為茶葉名牌，茶葉質素有保證！

過百種茶飲口味

新加坡茶葉品牌Tea WG向來以豐富多樣的手工調配茶而聞名，茶葉配搭獨一無二，吸引不少人收藏品嚐。今次香港首間Tea WG茗茶外賣概念店，為全港最多選擇的茗茶外賣，所有零售的茶葉口味在這裡都會供應，愛茶之人來到一定相當興奮！外賣茗茶每杯定價$48，冷熱同價。客人來到，可以先揀選心水茶葉口味，落單後就會由經過專業培訓的店員即場沖泡靚茶，過程中使用特別過濾熱水，每壺只沖一杯，需靜候3－5分鐘時間沖調，客人可在旁邊觀看整個過程，絕對貨真價實。如果未試過他們出品的茶葉，推介品牌最招牌的1837黑茶，成份混合了漿果、茴香和焦糖，黑茶帶有陣陣果香，濃而不澀。如果覺得只飲茶太單調，店內供應各款茶香馬卡龍和別緻茶香糕點，亦有茶飲配馬卡龍套裝($148)，包括一杯外賣茗茶及六件馬卡龍，最適合下午茶時間享用，又或是帶去野餐都不錯。