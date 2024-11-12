尖沙咀高質中菜「胡同」 推8款全新北方點心 松露京葱和牛燒賣/魚子蟹粉球

中菜品牌「胡同」在香港、倫敦、紐約、邁阿密及杜拜都設有分店，最近全球胡同分店首度攜手合作推出全新北方點心系列，8款點心靈感源自各地分店的招牌菜或民間美饌，包括松露京葱和牛燒賣、魚子蟹粉球、香煎孜然羊柳包等，一次過可以品嚐多種地方滋味，創新之餘賣相精緻，想嚐試新款點心的話不容錯過！



尖沙咀「胡同」全新北方點心驚喜登場！ 「胡同」全新北方點心系列由駐香港的集團行政點心總廚梁國華師傅及香港胡同點心主廚盧偉健師傅領軍，雲集香港、倫敦、紐約、邁阿密和杜拜點心團隊，結合各地胡同的招牌菜食譜，質素絕對有保證！

必試香港店的香煎孜然羊柳包及鴨肝鴨絲春卷，孜然羊肉以香港店其中一道最受歡迎的招牌菜式京城羊肉及具上海風味的生煎包為創作藍本，將經典的北方孜然羊肉融入餡料，並用營養豐富的竹炭粉為底部撒上芝麻煎至甘香脆口，香氣四溢，味道香濃滋味。還有鴨肝鴨絲春卷，同樣改良自火焰胡椒片皮鴨，以皮脆肉嫩的烤鴨搭配洋葱絲，加入特製調味料炒拌而成。春卷炸至金黃香脆，蘸上胡同獨家製作的鴨醬品嚐，口感層次豐富。

必試倫敦店巧思創作點心 還有來自倫敦店的2款點心配搭都很適合香港人口味，魚子蟹粉球將經典炒蟹粉的精髓融入廣東點心鹹水角作餡料，以新鮮生拆蟹粉混入九層塔調成的餡料包裹在鹹水角皮內，即叫即炸，最後在表面放上矜貴的魚子醬點綴及提鮮。另外松露京葱和牛燒賣則是將惹味小菜葱爆牛肉變奏改良，燒賣以鮮嫩的和牛肉和大葱作為主要餡料，再加入黑松露，最後配上以胡同自煉四川藤椒油及辣椒油熗炒過的大葱，令人回味無窮。



胡同

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 18樓

電話：3428 8342