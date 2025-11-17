尖沙咀「韓牛日」試食韓牛！$10特價/免費韓服體驗/K-POP舞蹈/live band野餐

韓牛攻港十周年有盛大慶祝活動！由韓國韓牛協會主辦的《韓牛日 K-Beef Hanwoo Day 2025 in Hong Kong》，將於11月21至23日在尖沙咀香港文化中心露天廣場舉行，將韓國每年11月1日的「韓牛日」慶典帶來香港。一連三日的活動節目包括免費試食韓牛、$10特價韓牛、免費韓服體驗，又有K-POP舞蹈及live band表演。節目相當精彩，即睇活動詳情！

韓牛大師班

今年活動以「Hanwoo Camping Fest!」為主題，特設三大亮點活動(需事前登記報名)：韓牛大師班 (11月21日) 由2025韓食烹飪大賽冠軍Owen親自授課，課程內容包括韓牛與韓式醬料的風味結合、韓牛配搭韓國產水果的創新組合、多款韓牛料理靈感分享。課程將以廣東話進行，費用全免。

韓牛大師班 (11月21日) 19:00-20:00

費用全免（登記時將收取$100，完成活動將以現金全數退還。）

網上報名

