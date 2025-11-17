尖沙咀「韓牛日」試食韓牛！$10特價/免費韓服體驗/K-POP舞蹈/live band野餐

韓牛攻港十周年有盛大慶祝活動！由韓國韓牛協會主辦的《韓牛日 K-Beef Hanwoo Day 2025 in Hong Kong》，將於11月21至23日在尖沙咀香港文化中心露天廣場舉行，將韓國每年11月1日的「韓牛日」慶典帶來香港。一連三日的活動節目包括免費試食韓牛、$10特價韓牛、免費韓服體驗，又有K-POP舞蹈及live band表演。節目相當精彩，即睇活動詳情！
韓牛大師班
今年活動以「Hanwoo Camping Fest!」為主題，特設三大亮點活動(需事前登記報名)：韓牛大師班 (11月21日) 由2025韓食烹飪大賽冠軍Owen親自授課，課程內容包括韓牛與韓式醬料的風味結合、韓牛配搭韓國產水果的創新組合、多款韓牛料理靈感分享。課程將以廣東話進行，費用全免。
韓牛大師班 (11月21日) 19:00-20:00
費用全免（登記時將收取$100，完成活動將以現金全數退還。）
網上報名
韓牛派對
韓牛派對現場即燒韓牛燒肉，讓大家品嘗韓牛綜合拼盤（200g）及韓式炒韓牛肉，一次試勻多款精選部位。節目更包括趣味問答遊戲及 K-POP 舞蹈表演。
韓牛派對
11月22日(星期六)16:00-18:00
費用：每人$158
網上報名
韓牛音樂野餐
特設韓牛音樂野餐主題區，品嘗韓牛漢堡、韓式炒韓牛肉各1份。現場有Live Band音樂演出，讓大家悠閒享受韓牛美食。
韓牛音樂野餐
11月23日(星期日)15:30-17:30
費用：每人$100(包座位1個)
網上報名
免費試食韓牛
現場更有其他精彩互動體驗，包括品嘗韓牛特色料理 (炒韓牛粒、韓牛漢堡、韓牛紫菜飯捲、韓牛炸醬麵、韓牛湯公仔麵等)、提供韓服試穿體驗、人生四格拍照、K-POP隨機舞蹈表演、韓牛料理體驗班（親手學做韓牛料理）、廚師現場示範韓牛料理揭開料理秘訣、$10特價韓牛限時優惠。活動期間將舉行試食環節，現場更設有限定打卡區及小禮品派發。
試食韓牛時段
11月22日（星期六）14:00、15:00、19:00
11月23日（星期日）14:00、17:30、19:30
$10發售韓牛200g限時優惠
11月22日（星期六）12:00，15:30，18:00
11月23日（星期日）15:00，18:00（兩場）
每個時段限量10個名額
備註：凡在現場購買任何1++或1+韓牛肉眼或西冷，即可享有即煎服務。
韓牛日 K-Beef Hanwoo Day 2025 in Hong Kong
【活動詳情】
日期：11月21日至23日
時間：11:00 – 22:00
地點：尖沙咀梳士巴利道10號 香港文化中心露天廣場 B 區