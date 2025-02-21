尖沙咀Mira Place 「推しの日本酒」 活動免費飲清酒 70款日本酒 / 玩盡23場工作坊 / 贏取日本來回機票

清酒迷不能錯過的盛事！由日本貿易振興機構（香港）JETRO HONG KONG 主辦的清酒活動 — 「推しの日本酒」將於 2025 年 2 月 21 至 23 日（星期五至日）期間，在尖沙咀 Mira Place 盛大舉行！活動將設有 5 大主題區，提供逾 70 款日本酒免費試飲，可透過試飲與互動工作坊，發掘最適合自己口味的「推し」日本酒，完成日本酒鑑「嚐」任務，更可換取限量禮品。這個周末一同來欣賞日本酒文化的獨特魅力！
活動期間，大會更設 23 場精彩工作坊，包括「燗酒魔法師」米芝蓮指南侍酒師—五嶋慎也親自教授燗酒技藝、擁有 350 年歷史的日本酒品牌「真澄」、宮坂釀造的少藏主—宮坂勝彥講解清酒與美食搭配，而參與鳥取縣 X 鳥取酒旅子工作坊，更有機會贏取香港米子來回機票！齊來參與這個獨得且免費的特別企劃、尋找你最推薦的清酒，感受日本酒的樂趣吧！
5大主題區！提供逾 70 款日本酒免費試飲
想體驗日本酒的多元風味？「推しの日本酒」設五大主題區，分別為傳統清酒、果酒、氣泡酒 SPARKLING、熟成酒及 NEW STYLE / CRAFT SAKE，讓你一次過發掘不同風格的日本酒魅力！每個主題區每日不斷更新日本酒款，每個時段皆會提供 4 款不同的日本酒，確保每次品飲都是全新驚喜！朋友們，記得早些到達會場，可以品嚐到多款不同的日本酒喔。
推しの日本酒 （我推的日本酒）活動詳情
2025 年 02 月 21 至 23 日（星期五至日）
（五）17:00 - 21:00
（六）12:00 - 21:00
（日）12:00 - 20:00
Mira Place — 尖沙咀彌敦道 132 號 B1 Atrium
費用全免（工作坊需事前登記，只有部份名額可當日報名）