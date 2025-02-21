尖沙咀Mira Place 「推しの日本酒」 活動免費飲清酒 70款日本酒 / 玩盡23場工作坊 / 贏取日本來回機票

清酒迷不能錯過的盛事！由日本貿易振興機構（香港）JETRO HONG KONG 主辦的清酒活動 — 「推しの日本酒」將於 2025 年 2 月 21 至 23 日（星期五至日）期間，在尖沙咀 Mira Place 盛大舉行！活動將設有 5 大主題區，提供逾 70 款日本酒免費試飲，可透過試飲與互動工作坊，發掘最適合自己口味的「推し」日本酒，完成日本酒鑑「嚐」任務，更可換取限量禮品。這個周末一同來欣賞日本酒文化的獨特魅力！

活動期間，大會更設 23 場精彩工作坊，包括「燗酒魔法師」米芝蓮指南侍酒師—五嶋慎也親自教授燗酒技藝、擁有 350 年歷史的日本酒品牌「真澄」、宮坂釀造的少藏主—宮坂勝彥講解清酒與美食搭配，而參與鳥取縣 X 鳥取酒旅子工作坊，更有機會贏取香港米子來回機票！齊來參與這個獨得且免費的特別企劃、尋找你最推薦的清酒，感受日本酒的樂趣吧！