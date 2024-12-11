尖沙咀Mondrian Hong Kong 意大利扒房Carna by Dario Cecchini 聖誕及新年托斯卡尼節日盛宴

尖沙咀意大利菜扒房Carna by Dario Cecchini今年的聖誕節餐飲選擇，包括豐盛的十道菜聖誕晚餐及聖誕早午餐，均為肉食愛好者及各位食客而設。菜單精選了餐廳招牌菜式及炭烤特色菜餚，並提供無限暢飲的香檳及美酒。Carna最近榮獲 AHEAD 亞洲 2024 設計大獎最佳餐廳設計獎，其溫馨的氛圍將賓客帶到托斯卡尼，在此歡聚、分享，品味這些菜餚，如同親臨與Dario在潘扎諾社區的節慶現場。

托斯卡尼聖誕晚宴 托斯卡尼聖誕晚宴 (每位$1,688)以意大利家庭共享形式供應，同樣貫徹從頭到尾的餐飲理念。盛宴以一系列開胃菜揭開序幕：包括「家常開胃菜」(Antipasti Della Casa)—凍肉及芝士拼盤(Formaggi E Salumi)和醃漬橄欖；緊接下來是餐廳的招牌名菜Chianti 生牛肉他他、Burrata芝士配番茄、暖牛肉沙律及牛骨髓炸肉丸；意粉方面，有自家製的和牛臀肉手工意粉。

聖誕美食，怎少得了餐廳的王牌炭烤美食。炭燒手工製作的牛肉及豬肉辣香腸、Dario 家鄉美食燉牛板腱及牛骨髓，以及熟成45天的意大利Marango牛扒；配以招牌配菜：Dario 特製的橄欖油燴白豆及香烤蘆筍等，甜品便有聖誕限定的開心果Tiramisu作結。每位另加港幣$580 ，即可享用無限暢飲的Vilmart Grande Reserve Brut 香檳、精選葡萄美酒、雞尾酒、手工啤酒及汽水。 節日盛宴供應時間： 托斯卡尼聖誕晚宴24/12~25/12晚上7時供應，每位$1,688（2位起） 預訂 托斯卡尼聖誕早午餐於25/12~26/12中午12時供應，每位$988（2位起） 預訂

除夕奢華倒數盛宴於31/12晚上9時30分至凌晨1時供應，每位$2,488 預訂 除夕早鳥盛宴於31/12晚上6時至9時供應，每位$1,288 預訂

Carna by Dario Cecchini 尖沙咀赫德道 8A 號 Mondrian Hong Kong 39 樓 3550 0339