居家抗疫｜在家工作常「口痕」？！5款韓星同款健康零食推薦 康普茶、LOTTE氣炸薯片

不少人在家工作時都經常「口痕」，需要找各種零食陪伴，一邊工作一邊吃零食。以下就為大家推薦5款韓星同款的健康零食，讓大家吃零食之外亦注重健康，有韓星保證更是值得一試！

健康零食｜BTS SUGA ORION 烏龜脆餅(꼬북칩) 韓國有不少自家的零食品牌，ORION便是其中較有名的品牌之一，當中更有著不少深受韓國人歡迎的零食，而含有多種口味的烏龜脆餅(꼬북칩)甚至是不少韓星同款，憑着香酥薄脆的口感而大受歡迎。外表像是烏龜殼的烏龜脆餅由粟米粉、植物油和食用鹽製成，較一般的零食卡路里低，而且含有多種口味，例如粟米、朱古力等，每款都值得一試，特別適合在工作或煲劇時食用！

健康零食｜EXO 伯賢 NEMO SNACK 粟米面筋(맛기차 콘) 其實在韓國也有類似近年在中國大受歡迎的「辣條」，而韓國一般會稱其為「面筋」，當中以NEMO SNACK的粟米面筋(맛기차 콘)更是「回憶中的零食」，曾經在韓國掀起一股熱潮，就連EXO的伯賢也有在節目上吃過！這款粟米面筋帶有香甜的粟米味，吃起來像是魷魚絲般的口感，近年更流行放進微波爐或氣炸鍋翻熱的吃法，而且一包只有35 kcal，工作時進食亦不會造成過大的負擔。

健康零食｜SHINee KEY QUEST蛋白棒 如果想在工作時吃一些較為飽肚又健康的零食，便特別推薦SHINee KEY大力推薦的QUEST蛋白棒！這款蛋白棒吃起來並不會有太明顯的蛋白粉味，而且有多種口味選擇，例如曲奇、朱古力、薄荷朱古力等，一條含有21g蛋白質、15g膳食纖維，亦只有2g的碳水化合物，而且甜度適中，低糖、低脂和低碳水，實屬減肥恩物，可以作為代餐食用，一條立刻「止痕」，比起吃大量零食更有飽肚功效。

健康零食｜BLACKPINK JENNIE LOTTE 氣炸薯片 BLACKPINK的JENNIE作為近年的潮流教主大受少女們歡迎，不少少女都爭相仿效，令她的同款亦被炒賣，需要高價才可購入。如果想低價地與她有同款，不妨嘗試這款由她代言的LOTTE 氣炸薯片，與一般的薯片不同，改用氣炸的形式較為健康之外，卡路里亦較低，所以在韓國亦深受不少網民歡迎。除了原味的馬鈴薯片外，亦有加入紫薯、豌豆的馬鈴薯片，作為辦工時的零食選項實屬不錯。