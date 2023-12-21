居酒屋美食｜權八居酒屋「宮崎山海滋味」$78起食頂級宮崎牛/地頭雞/完熟金柑料理

位於日本九州東南部的宮崎縣物產豐富，宮崎牛、地頭雞、日向夏等等都是當地名產！最近在尖沙咀和銅鑼灣都設有分店的日本過江龍居酒屋權八，就為食客呈獻一系列「宮崎山海滋味」，由執行董事兼行政總裁郭志波（Paul）率團到宮崎縣考察，搜羅多款優質宮崎食材，炮製多款限定滋味，如吉列宮崎A5和牛三文治、塩麴漬宮崎A5和牛、日南地頭雞腿肉白湯火鍋等等，配上以宮崎縣燒酎製作的三款雞尾酒，讓大家留在香港都可以品嚐到宮崎滋味！
權八居酒屋宮崎美食推介
宮崎縣位於九州東南部，氣候溫暖、日照充沛，晴空萬里的日數傲居全國前列，因而又有「向陽之地」的美譽，吸引不少人前往觀光。當地物產資源豐富，東瀕太平洋，鰹魚、目光魚、鯛魚、平目魚等漁產都肥美飽滿，另外亦有在日本首屈一指的宮崎牛、獲得極高評價地頭雞以及一眾優質農作物。食材高質，廚師的廚藝亦重要，權八居酒屋運用傳統日本廚技烹調料理，製作一系列美食。宮崎牛料理方面，特別推介塩麴漬宮崎A5和牛（$488），以宮崎塩麴醃製六小時後，宮崎A5和牛的肉質會變得更為鬆化，再以炭燒至五至六成熟，切開時依然粉嫩多汁。吉列宮崎A5和牛三文治伴炸紅遙番薯條（$288），把宮崎A5和牛蘸麵包糠及蛋黃漿後，放入油鍋內炸至外香脆內嫩，切件後與牛油生菜、番茄等夾入預先烘脆並塗有自家製沙律醬的酸種麵包中，層次豐富。
宮崎名物地頭雞＋金柑料理
除了宮崎牛，另一款宮崎名物地頭雞同樣是當地必食的食材之一，地頭雞是宮崎縣經反覆配種及改良而成的獨特雞種，在廣闊的土地上走地放養，平方米最多只飼養兩隻，加上特定的飼養日數，口感肉質彈牙，汁豐鮮美。在宮崎，烹調地頭雞的地道食法是炭火燒烤，今次權八居酒屋亦帶來日南地頭雞腿肉伴柚子胡椒（$198）、日南地頭雞腿肉白湯火鍋（$388）及宮崎青瓜慢煮雞胸胡麻沙律（$138）三種菜色。日南地頭雞腿肉伴柚子胡椒按當地傳統，把新鮮雞腿肉切粒後近炭燒烤，使雞肉被燻以濃郁炭香，再伴上柚子胡椒醬，令味道更上一層樓。另外宮崎縣是日本生產金柑量最多的地區，完熟金柑及日向夏味道香甜，適合烹調入饌。甜品方面推介完熟金柑雪葩伴紅遙番薯紅豆麻糬（$78），廚師以宮崎直送的完熟金柑自家製成雪葩，配上由宮崎番薯蓉及紅豆蓉組成的雙色麻糬，帶出不同層次的甜美。
權八居酒屋 尖沙咀店
地址：尖沙咀北京道一號28樓
電話：2727 1957 / 電郵：[email protected]
營業時間：星期一至日 上午11:30 - 晚上12:00
(最後點餐時間：晚上11:00；最後點飲品時間：晚上11:30)
權八居酒屋 銅鑼灣店
地址：銅鑼灣恩平道28號利園二期3樓
電話：2787 3688 / 電郵：[email protected]
營業時間：星期一至日 上午11:30 - 晚上12:00
(最後點餐時間：晚上11:00；最後點飲品時間：晚上11:30)