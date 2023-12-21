居酒屋美食｜權八居酒屋「宮崎山海滋味」$78起食頂級宮崎牛/地頭雞/完熟金柑料理

位於日本九州東南部的宮崎縣物產豐富，宮崎牛、地頭雞、日向夏等等都是當地名產！最近在尖沙咀和銅鑼灣都設有分店的日本過江龍居酒屋權八，就為食客呈獻一系列「宮崎山海滋味」，由執行董事兼行政總裁郭志波（Paul）率團到宮崎縣考察，搜羅多款優質宮崎食材，炮製多款限定滋味，如吉列宮崎A5和牛三文治、塩麴漬宮崎A5和牛、日南地頭雞腿肉白湯火鍋等等，配上以宮崎縣燒酎製作的三款雞尾酒，讓大家留在香港都可以品嚐到宮崎滋味！

權八居酒屋宮崎美食推介

宮崎縣位於九州東南部，氣候溫暖、日照充沛，晴空萬里的日數傲居全國前列，因而又有「向陽之地」的美譽，吸引不少人前往觀光。當地物產資源豐富，東瀕太平洋，鰹魚、目光魚、鯛魚、平目魚等漁產都肥美飽滿，另外亦有在日本首屈一指的宮崎牛、獲得極高評價地頭雞以及一眾優質農作物。食材高質，廚師的廚藝亦重要，權八居酒屋運用傳統日本廚技烹調料理，製作一系列美食。宮崎牛料理方面，特別推介塩麴漬宮崎A5和牛（$488），以宮崎塩麴醃製六小時後，宮崎A5和牛的肉質會變得更為鬆化，再以炭燒至五至六成熟，切開時依然粉嫩多汁。吉列宮崎A5和牛三文治伴炸紅遙番薯條（$288），把宮崎A5和牛蘸麵包糠及蛋黃漿後，放入油鍋內炸至外香脆內嫩，切件後與牛油生菜、番茄等夾入預先烘脆並塗有自家製沙律醬的酸種麵包中，層次豐富。