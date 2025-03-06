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生活
2025-03-06 13:00:00

屈臣氏網店11週年舉行線上音樂會 大派8折優惠碼/四大購物優惠

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屈臣氏網店11週年舉行線上音樂會 大派8折優惠碼/四大購物優惠

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屈臣氏網店正式踏入11週年，於即日至325日期間將推出一系列驚喜購物優惠及精彩慶祝活動，更有線上音樂會，一邊聽歌，一邊搶限時優惠碼，即睇內文了解詳請。

屈臣氏網店11週年線上音樂會

為慶祝屈臣氏網店成立11週年，屈臣氏特別舉辦《回憶再起時》線上音樂會，邀請到實力派歌手張繼聰、新生代唱將黃淑蔓以及人氣樂隊ROVER傾情獻唱，帶領觀眾重溫經典回憶之歌。音樂會將於36日晚上9時在屈臣氏Facebook專頁進行直播，由甜美女神關珮姿(KK)和李佩芝(Gigi)聯手主持，更開放留言點唱環節，觀眾有機會點播自己喜愛的歌曲，與歌手們一同熱唱，重拾美好回憶。

此外，首50位於直播期間留言的觀眾更有機會獲得「先用先得優惠碼」，享受低至8折的購物優惠，讓大家在欣賞音樂的同時，選購心儀商品。

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屈臣氏網店11週年線上音樂會

四大週年購物優惠

即日至2025325日期間，易賞錢會員可於屈臣氏網店購物並享受以下優惠：

  1. 購買高露潔、KAOP&GNutricia等精產品滿指定金額，即可享不同優惠及禮遇
  2. 購物淨額每滿$59即可獲贈一個電子印花，儲滿指定數量即可免費換領各種實用禮品。
  3. 購買精選嬰兒產品滿$2,999，即送KKDAY $300現金券。
  4. 2025312日至25日期間，易賞錢會員於屈臣氏網店購買12大精選商戶之直送產品，輸入優惠碼【SDD90】，相關產品即享9折優惠
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