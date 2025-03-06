屈臣氏網店11週年舉行線上音樂會 大派8折優惠碼/四大購物優惠

屈臣氏網店正式踏入11週年，於即日至3月25日期間將推出一系列驚喜購物優惠及精彩慶祝活動，更有線上音樂會，一邊聽歌，一邊搶限時優惠碼，即睇內文了解詳請。

屈臣氏網店 11 週年線上音樂會

為慶祝屈臣氏網店成立11週年，屈臣氏特別舉辦《回憶再起時》線上音樂會，邀請到實力派歌手張繼聰、新生代唱將黃淑蔓以及人氣樂隊ROVER傾情獻唱，帶領觀眾重溫經典回憶之歌。音樂會將於3月6日晚上9時在屈臣氏Facebook專頁進行直播，由甜美女神關珮姿(KK)和李佩芝(Gigi)聯手主持，更開放留言點唱環節，觀眾有機會點播自己喜愛的歌曲，與歌手們一同熱唱，重拾美好回憶。

此外，首50位於直播期間留言的觀眾更有機會獲得「先用先得優惠碼」，享受低至8折的購物優惠，讓大家在欣賞音樂的同時，選購心儀商品。