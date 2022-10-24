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2022-10-24 19:34:58

屈臣氏網店11.11瘋狂大折日 校花校草直播送優惠

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校花校草10強的Natalie及何求，將於屈臣氏Facebook專頁主持直播，送上限定優惠。

於網上興起的雙十一購物節即將到臨，屈臣氏網店推出11.11瘋狂大折日，由即日起至1113日期間，一連三星期熱推不同限時激賞`優惠及豐富禮遇，易賞錢會員於屈臣氏網店可享各種購物優惠，讓大家賣得開心又滿足。

屈臣氏11.11瘋狂大折日，一連三周出不同精選限時優惠，除了可到推廣專頁熟讀優惠日程，或留意以下重點推介，率先做好筆記，把握至抵入貨機會

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Curél緊緻抗皺護理組合，福袋價$588 (價值$880)。

一連三周賞你豐富禮遇  

首周：即日起至1027

應有盡有的激安福袋，包括迷你家電、美容護膚品、個人護理產品及家居清潔產品等；涵蓋各大人氣品牌如SofinaCurélNESCAFÉ等。此外，購物滿指定金額更送現金劵及Gemini電熱褥墊。

第二周：1028日至113

承接首周之福袋熱搶勢頭，第二周將熱推7天限時閃購，貨品更低至$5件！想知心頭好有否劈價勁減，留意屈臣氏Facebook專頁。

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Genio S Touch咖啡套裝 (太空灰)福袋價 $930.8 (價值 $2,110)。

「試當真」Natalie及何求直播限定優惠

 

第三周：11413

屈臣氏網店於1110日晚上9時，屈臣氏Facebook專頁請來「試當真」《校花校草10強》參賽者Natalie及何求，送上直播限定優惠，為大家推薦人氣熱賣產品。此外，最後一周更設神秘優惠及熱推滿額禮遇，購買不同類別產品滿指定金額即可獲贈豐富禮品。

直播網址：https://bit.ly/3VvzAXZ

屈臣氏網店：www.watsons.com.hk

 

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首周凡於屈臣氏網店購買精選產品滿$500，即送$30屈臣氏電子現金券。

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Sofina美白水油平衡防曬乳 福袋價 $170 (價值$340)。

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