屈臣氏網店11.11瘋狂大折日 校花校草直播送優惠

於網上興起的雙十一購物節即將到臨，屈臣氏網店推出11.11瘋狂大折日，由即日起至11月13日期間，一連三星期熱推不同限時激賞`優惠及豐富禮遇，易賞錢會員於屈臣氏網店可享各種購物優惠，讓大家賣得開心又滿足。
屈臣氏11.11瘋狂大折日，一連三周出不同精選限時優惠，除了可到推廣專頁熟讀優惠日程，或留意以下重點推介，率先做好筆記，把握至抵入貨機會
一連三周賞你豐富禮遇
首周：即日起至10月27日
應有盡有的激安福袋，包括迷你家電、美容護膚品、個人護理產品及家居清潔產品等；涵蓋各大人氣品牌如Sofina、Curél及NESCAFÉ等。此外，購物滿指定金額更送現金劵及Gemini電熱褥墊。
第二周：10月28日至11月3日
承接首周之福袋熱搶勢頭，第二周將熱推7天限時閃購，貨品更低至$5件！想知心頭好有否劈價勁減，留意屈臣氏Facebook專頁。
「試當真」Natalie及何求直播限定優惠
第三周：11月4至13日
屈臣氏網店於11月10日晚上9時，屈臣氏Facebook專頁請來「試當真」《校花校草10強》參賽者Natalie及何求，送上直播限定優惠，為大家推薦人氣熱賣產品。此外，最後一周更設神秘優惠及熱推滿額禮遇，購買不同類別產品滿指定金額即可獲贈豐富禮品。
直播網址：https://bit.ly/3VvzAXZ
屈臣氏網店：www.watsons.com.hk