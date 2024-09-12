屈臣氏Pacific Place全新概念店 免費健康評估/專業中醫師診症

屈臣氏最近在Pacific Place開設全新概念店，新店面積達3,000呎，除了美容彩妝、個人護理及保健養生之外，更設有美容彩妝專區、醫學美肌專區、HealthQ健康解碼站等，客人可以透過遊戲，了解自己的健康狀況，現場更有中醫診治、理療、中醫藥健髮及漢方醫學美容服務，加上註冊藥劑師、註冊營養師及註冊中醫師的專業諮詢，提供一站式及個人化的美妝及健康服務。

屈臣氏Pacific Place全新概念店 免費健康評估/專業中醫師診症

20 大免費健康評估 屈臣氏Pacific Place概念店設有HealthQ健康解碼站，提供免費健康諮詢服務，例如為會員提供20大免費健康評估服務，包括三高及心血管健康評估、身體組成分析如體型判斷，內在及外在脂肪、肌力測試、腦部康評估以及骨質密度測量，通過掃描二維碼預約或者app即可免費解鎖專屬評估服務。

屈臣氏Pacific Place概念店提供免費健康諮詢服務，例如為會員提供20大免費健康評估服務。

專業中醫師診症 得更特別的是，現場有德善醫療集團的註冊中醫師駐場，提供專科診治、理療、中醫藥健髮、漢方醫學美容服務，並配合自設藥房，可以一條龍完成療程。

健康分析儀及檢測工具 自從疫情之後，不少人都學會了自我檢測，全新概念店的健康解碼站，有各類專業健康分析儀器及檢測工具，除了基本健康分析，如身體組成分析、三高評估等，亦可自行使用呼吸道快速抗原測試、腸道癌症篩查測試、早期癌症篩查等專業儀器檢測，及早發現健康問題。

AI護膚及美妝 概念店亦設有醫學美肌專區及美容彩妝專區，醫學美肌區域設有Skinfie lab智美肌，融合AI技術，顧客可通過自拍即可獲得專屬分析結果，並針對不同的肌膚狀態，如︰暗瘡、過敏，皮炎性等，推介相關產品，無論是提亮防曬、控油抗瑕抑或抗老修護、修復舒敏。彩妝專區不單加入生動的AR美妝體驗，更設有會員一對一免費個性化美妝教室，全程約15分鐘，專人傳授底妝及遮瑕技巧。