屋企漏水好頭痕？ 裝修時做好防水層 慎選物料 減低滲漏風險

浴室是滲漏問題的黑點之一，但來去水喉普遍藏於單位牆身內，表層難以發現，屋企裝修時，在泥水工程的環節中，必定要做好防水工程，盡可能減低滲漏的風險。現時坊間仍有一些裝修師傅以英泥砂漿混英泥寶(俗稱牛奶水)來做防水層，英泥寶本來是為了加強英混的密度，增強接合力。嚴格來說牛奶水並非專業的防水物料，雖然有些裝修師傅堅稱一直以來此做法亦沒出事，的確如手工好，出事的機會不大，但部分市面上有一些較為專業的防水物料，而物料價錢只佔裝修費用的一小部分，我們還是建議採用專業的防水物料，如Sika(西卡)107或Fosroc(富斯樂)負水壓防水英泥CM210，減低滲漏的風險。

企缸位置建議做6呎高防水層

至於防水層應該做多高？屋宇署在2005年發出的《防止新建樓宇出現滲水情況的指引》中，提到浴缸及淋浴缸四周的牆壁，防水層應該至少做到180cm 高；而香港仲裁公會、香港樓宇檢驗學會及好師傅裝修設計平台共同制訂的《香港裝修指引》中，亦建議企缸的防水層，應該至少做6呎(約180cm)高，而其他位置亦應該做2呎(約60cm)高，讀者亦可以作參考。

每個人都想有一個美輪美奐的裝修設計，但最基本的安全及衛生問題必定要做好，倘若防漏處理不當並影響到其他住戶，一來會破壞鄰里的關係，亦可能因為漏水而涉及法律訴訟及索償等困擾，只會得不償失。