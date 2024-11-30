展覽︱藝景空間Visionairs首個體驗展 揭示巴黎聖母院輝煌歷史

法國文化教育先鋒組織Visionairs，致力研發擴增實境(AR)、虛擬現實(VR)及人工智能(AI)，將歷史地亂栩栩如生呈現在觀眾面前。最新作品《浴火重生——巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗展》，將於下月8日在西九文化區舉行，展覽將帶領公眾穿越時空，一覽誕生850年的地標建築——巴黎聖母院的輝煌歷史。

Visionairs首個永久展廳座落於西九文化區，首個展覽更以巴黎聖母院為題，並找來數碼文化遺產專家Histovery，負責設計及製作，以嚴謹歷史考據為基礎，來呈現聖母院的故事。