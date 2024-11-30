展覽︱藝景空間Visionairs首個體驗展 揭示巴黎聖母院輝煌歷史

法國文化教育先鋒組織Visionairs，致力研發擴增實境(AR)、虛擬現實(VR)及人工智能(AI)，將歷史地亂栩栩如生呈現在觀眾面前。最新作品《浴火重生——巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗展》，將於下月8日在西九文化區舉行，展覽將帶領公眾穿越時空，一覽誕生850年的地標建築——巴黎聖母院的輝煌歷史。
Visionairs首個永久展廳座落於西九文化區，首個展覽更以巴黎聖母院為題，並找來數碼文化遺產專家Histovery，負責設計及製作，以嚴謹歷史考據為基礎，來呈現聖母院的故事。
今次展覽適逢巴黎聖母院正式對外重開，Visionairs運用AR技術，把觀眾瞬間「送」到聖母院。展覽將以史實為本，還原聖母院源自十二世紀至今、800多年來的歷史變遷，以及2019年的毀滅性大火後的修復過程。
展覽將帶領訪客參與一場互動之旅，沉浸於多個盛大歷史時刻，例如亨利四世國王(King Henri IV)的奢華婚禮、拿破崙波拿巴(Napoleon Bonaparte)無與倫比的加冕典禮，以及十九世紀由維歐勒勒杜克(Viollet-le-Duc)設計、令人嘆為觀止的巴黎聖母院尖塔建造過程(該尖塔在大火中不幸被毀)。
展覽重點展現歷代建築師、工匠和建造師的精湛工藝、創意和遠見，以及多年來致力將聖母院修復至昔日輝煌的專業人士。展覽將展出多件文物和AR重現的聖母院歷史場景，包括石像鬼複製品、大火中倖存的玫瑰窗的投影及雕塑，以及聖母院管風琴和鐘聲的環繞音效，給訪客體驗一場多重感官的盛宴。