展覽：Alicja Kwade@大館 打破感知的創作 與古蹟展開對話

生於波蘭的Alicja Kwade，其雕塑、大型公共裝置、影片、攝影和紙本作品，聞名於國際藝壇，其作品持續挑戰科學與哲學概念，打破感知界限。這次《彼托邦》個展，將展出他不同創作時期的9件作品，以及全新委約大型戶外裝置創作。

波蘭裔當代藝術家艾莉斯亞．夸德(Alicja Kwade)，作品常以新視角來解釋時間。明年他將於大館當代美術館舉行《艾莉斯亞．夸德：彼托邦》個展，嘗試參考大館F倉歷史和建築，創作的全新委約場域性裝置，藉藝術創作來與大館的古蹟展開對話。

Alicja Kwade的創作，一直探究並質疑現實和社會的結構，同時反思日常生活中的時間感知，當中以雕塑物件，裝置和流動影像等作品，呈現空間、時間、科學和哲學的概念。

在《彼托邦》展覽裡，他讓每位參觀者，反思對時間的感知，並提出觀看和理解現實的嶄新視角。是次展覽作為大館當代美術館全新策劃的「突破」系列之一，強調透過獨立個展、委約作品等創新形式，展現新銳藝術的實踐與面貌。

此外，Alicja Kwade亦會為大館監獄操場，創作在香港的首個場域特定裝置《等候亭》。透過散布在監獄操場的透明玻璃磚和大型石頭，作品探索時間的流逝，勾勒出現代生活的無形束縛，並連結了大館這座充滿歷史古蹟的過去與現在。