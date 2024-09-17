屯門市廣場「BEAUTY WORLD激賞祭」 贏取五星級酒店總統套房住宿/知名品牌唇妝買一送一/美妝產品低至17折

屯門市廣場美妝專區BEAUTY WORLD即日起至至10月3日推出「BEAUTY WORLD激賞祭」一連串獎賞送給大家，更有大抽獎活動回饋一眾美妝愛好者，頭獎送出香港富麗敦海洋公園酒店總統級泳池套房住宿！另外活動期間更推出半價或買一送一換購多個品牌唇妝產品，想知詳情即睇內文了解！

S+ REWARDS會員只需於9月13日至10月3日期間，在屯門市廣場BEAUTY WORLD指定美妝商戶每次消費滿HK$100並成功登記點數，即可自動獲得抽獎機會一次，參與次數不限，買得愈多，抽中大獎的機會愈大！

BEAUTY WORLD激賞祭載譽歸來，以「BEAUTY WORLD奢華美賞大抽獎」重鎚出擊，推出超過200份，總值逾HK$16萬獎賞，頭獎幸運兒可入住不設公開預約的香港富麗敦海洋公園酒店總統級泳池套房連HK$8,000酒店水療及餐飲消費禮遇（價值HK$75,000），暢享南區無敵臨海美景、尊貴級住宿、私人無邊際泳池及戶外陽台、呵護身心的全方位水療護理、美食佳餚，在香港享受逍遙假期。其他抽獎禮品同樣適合愛美一族，包括香港富麗敦海洋公園酒店星耀廊雙人主題下午茶、OSIM美容按摩儀器、Le Creuset廚具、多款美妝禮品、美妝及美食S現金券等。

12 個知名美妝品牌唇妝半價及買一送一震撼優惠

BEAUTY WORLD集結多個歐美日韓知名美妝品牌，12個美妝品牌攜手推出「絕美唇色半價激賞」，即日起至10月3日，benefit、Bobbi Brown、Burberry、Clarins、M.A.C、THE WHOO等精選了多款唇妝產品，包括唇膏、唇釉、修護唇蜜等，並以震撼半價或買一送一優惠換購，絕對是添置秋冬彩妝的好時機！S+ REWARDS會員在活動期間於屯門市廣場BEAUTY WORLD即日消費滿HK$300，即可享指定美妝品牌以半價或買一送一換購指定唇妝產品。

「BEAUTY WORLD 激賞祭」皇牌產品低至17折

踏入秋冬，不論護膚還是彩妝都需要換季，選用適合的用品！屯門市廣場BEAUTY WORLD內40個國際及知名美妝品牌於即日起至10月3日推出專屬優惠，ARMANI Beauty、Benefit、Dior Beauty、Estée Lauder、Lancôme、HELENA RUBINSTEIN、YSL BEAUTÉ等提供逾130個低至17折的期間限定優惠，更有一系列美肌彩妝香氛套裝、滿額現金折扣禮遇、滿額驚喜禮品、美肌美髮體驗等，把握難得一遇的超抵價格選購秋冬美妝產品，為轉季做好準備。

全新「Beauty Me美麗賞印花獎賞計劃」

屯門市廣場BEAUTY WORLD推出了全新升級版「Beauty Me美麗賞印花獎賞計劃」，以回饋美妝愛好者的支持。印花數量和禮品換領次數全面提升，升級至最多可累積230個印花並可換領所有獎賞各一次，實行多買多賞，保證大家滿載而歸！

即日起至11月30日期間，S+ REWARDS會員於屯門市廣場BEAUTY WORLD每消費滿HK$250並成功登記點數，即可獲得一個印花。集齊指定數量的印花後，即可換領一系列休閒生活禮遇及美妝現金券。全期可獲取價值高達HK$2,000的獎賞，包括總值HK$900的美妝S現金券、Lancôme及Clarins美妝禮品、StagE電影禮券、Venchi意大利雪糕、ShareTea天然鮮果茶及精選食肆美食現金券等，滿足愛美控及美食控的需求！

全港首個商場「Sustainable Beauty美容空瓶回收企劃」

屯門市廣場一直於推行「綠色美妝」不遺餘力，持續鼓勵大眾參與環保回收行動。S+ REWARDS會員凡捐贈5個BEAUTY WORLD指定化妝及美容商戶之美容空瓶，及即日於BEAUTY WORLD消費滿指定金額，即可獲贈額外S點數及指定美妝禮品獎賞，鼓勵大家扮靚時亦注重環保，展現美麗與綠色美學的共存之道！