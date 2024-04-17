屯門惡人刀削麵午市坐滿人 態度極串仍有生意令人無奈：香港人真係善忘

屯門一間刀削麵店近日在網上紅爆，只因他們在質疑一對年輕情侶扮學生騙取學生價後，又在網媒的訪問片段中惡言相向，難頂態度引起網上公憤，更有不少網民揚言要罷食。不過，有網民就發現事發短短幾日內，涉事刀削麵店的生意不但未有影響，午餐時間更keep住坐滿人，令不少人無奈表示「香港人真係善忘」。

圖片來源：YouTube@Channel C

屯門惡人刀削麵爆紅 店員態度令人側目 近日，一間位於屯門的刀削麵店成為網上熱話之一，一對情侶被店家指控扮學生食學生餐後，因為私下解決無果而找來網媒「Channel C」一同前往，盼能取回公道。惟不但無阻店家有性格的態度，更將店家一家人的惡意行為全部拍低。店員的父親在採訪過程中傘驅趕記者和事主，店員的哥哥更威脅記者，指如果記者公開事件，他會把所有閉路電視畫面放上網，讓公眾自行評論。

全網鬧爆仍無阻生意 午市坐滿人 事件爆出後，不少網民紛紛留言支持事主，並揚言要以「罷食」行動「報復」店家。惟事件短短發生數天內，有網民就在午餐時段經過涉事刀削麵店，沒想到預期中無生意、拍烏繩的情況未有出現不突止，店舖內更坐滿食客，令發文者不禁表示「唔怪之得人哋咁串」。