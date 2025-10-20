屯門美食｜老字號神燈海鮮酒家推新品牌「神燈會館」 進駐屯門市廣場 主打懷舊粵菜新風味

有超過半世紀歷史的「神燈海鮮酒家」，最近在屯門開設全新品牌「神燈會館」，以較親民的定位出發，延續傳統粵菜手工之餘，也加入新派創意。開業期間更有新張優惠，即睇下文詳情。

新店「神燈會館」位於屯門市廣場一期，佔地約15,000平方呎，裝潢走簡潔灰白色調，比一般傳統酒樓更現代開揚，適合家庭聚餐或酒席宴會。餐廳主打「懷舊粵菜．新派演繹」，從早茶到晚市都有不同選擇。

早市及茶市提供多款自家點心，包括「酸菜魚餃」、「酥皮蜜瓜包」和「黑松露燒鵝生煎包」等。點心以「新派造型 + 傳統味道」為方向，例如將酸菜魚餃做成東星魚外形，香辣醒胃。燒鵝生煎包則用黑松露提味，香氣突出。

新派粵菜登場 兼融潮式風味

主菜方面，保留了神燈一向的經典菜式，如「黑松露玻璃燒鵝」、「古法金錢雞」、「招牌焗魚腸」及「招牌蝦多士」，同時加入幾款新菜式，包括「黑松露琵琶鴨」、「爆汁現烤雞」和「煎釀原條鯪魚」等。當中「爆汁現烤雞」以即叫即燒見稱，外皮酥脆、肉質嫩滑，是店內主打之一。餐廳亦增添潮式風味菜，如滷水拼盤、韭菜豬紅及凍烏頭，選擇多樣。

另外，晚市期間亦有新推出的港式煲仔飯系列，堅持以瓦煲即席烹煮，飯焦香脆，可選單拼、雙拼或三拼，配料包括大蝦、黃鱔、龍躉等，做法傳統但口味配搭靈活。