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生活
2024-01-01 10:00:00

山姆勁敵！深圳Costco超市1月開幕 兩大會員優惠/提早登記慳¥100/會員卡全球適用 即睇申請會員教學

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山姆勁敵！深圳Costco超市1月開幕 兩大會員優惠/提早登記慳¥100/會員卡全球適用 即睇申請會員教學

山姆勁敵！深圳Costco超市1月開幕 兩大會員優惠/提早登記慳¥100/會員卡全球適用 即睇申請會員教學

近期深圳山姆超市深受港人歡迎，不少香港人都趁假期特意北上掃貨。而美國連鎖超市Costco開市客，將於20241在深圳開設首間旗艦店，以後北上又多個好去處！它們更推出兩大開業會員優惠，以下為大家介紹會員登記方及會員種類等，即睇詳情！

深圳Costco超市1月開幕 深圳Costco超市1月開幕 深圳Costco超市1月開幕 深圳Costco超市1月開幕 深圳Costco超市1月開幕

深圳Costco超市｜選址福田口岸 鄰近深圳北站

深圳Costco超市選址龍華區，大家可於福田口岸乘搭地鐵46號線至紅山站，步行3分鐘即到；又或者在深圳北站轉乘的士，車程只需約5-10分鐘。此外，超市亦設有3層停車場，提供近千個停車位，更有配備充電樁，方便一眾自駕北上港人。

深圳Costco超市地址

深圳Costco超市地址

深圳Costco超市｜提早入會慳¥100 平過山姆！

深圳Costco在開業前率先推出2大會員優惠：

  1. 於開業前登記成為會員，入會費即減人民幣¥100，由原價¥299元減至¥199，有效期由深圳會員店開業之日起計12個月。
  2. 2年續卡只需在Wechat小程序或App開通自動續費，次年續會費即減人民幣¥60
深圳Costco在開業前率先推出2大會員優惠： 深圳Costco在開業前率先推出2大會員優惠：

深圳Costco超市｜會員卡全球通用 日韓台都用得！

Costco會員卡為全球通用，可進入世界各地共861間分店，包括日本、韓國、台灣、澳洲等14個地區。

Costco會員咭申請資格：

  1. 金星會員：凡年滿18歲，且經開市客審核通過之個人可以申請成為金星主卡會員，可得到一張主卡及一張免費家庭卡
  2. 企業會員：企業主卡會員必須年滿18歲，且必須符合以下條件：
  • 營利法人、事業單位、社會團體、基金會或社會服務機構的法定代表人
  • 個體工商戶或農村承包經營戶的負責人。

Costco會員專享福利：

  1. 不定期檢修汽車車軚、免費氮氣填充服務的特別福利
  2. 專業免費聽力及驗眼服務
  3. 全額退款政策 (部分商品除外)
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Costco會員卡全球通用。

Costco會員卡全球通用。

深圳Costco超市｜入會需持內地電話卡+香港身份證

成為Costco會員可透過「Costco开市客」微信小程式，或下載Costco App申請。申請過程需以內地電話號碼收驗證碼，然後再影香港身份證才可完成整個申請程序。緊記申請時的「注冊賣場」一定要選「深圳」，才可享有減¥100優惠。

Costco會員登記6大步驟：

  1. 在微信搜尋「Costco开市客」，即見Costco微信小程式，按加入會員。
  2. 可選擇「金星」會員或「企業」會員，一般市民可選「金星」，再按加入開通。
  3. 全部同意，按確定加入。
  4. 輸入內地電話號碼，再接收驗證碼。
  5. 填寫個人資料頁面，選擇香港身份證可不用填地址。
  6. 註冊賣場必須填「深圳」，才會跳至減¥100的優惠頁面。
  7. 確定付款後，於開幕時再拿取會員卡。
在微信搜尋「Costco开市客」，即見Costco微信小程式，按加入會員。 一般市民可選「金星」會員。 全部同意，按確定加入。 需以內地電話號碼收驗證碼。
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