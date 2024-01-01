山姆勁敵！深圳Costco超市1月開幕 兩大會員優惠/提早登記慳¥100/會員卡全球適用 即睇申請會員教學

近期深圳山姆超市深受港人歡迎，不少香港人都趁假期特意北上掃貨。而美國連鎖超市Costco開市客，將於2024年1月在深圳開設首間旗艦店，以後北上又多個好去處！它們更推出兩大開業會員優惠，以下為大家介紹會員登記方及會員種類等，即睇詳情！

深圳 Costco 超市｜選址福田口岸 鄰近深圳北站 深圳Costco超市選址龍華區，大家可於福田口岸乘搭地鐵4或6號線至紅山站，步行3分鐘即到；又或者在深圳北站轉乘的士，車程只需約5-10分鐘。此外，超市亦設有3層停車場，提供近千個停車位，更有配備充電樁，方便一眾自駕北上港人。

深圳Costco超市地址

深圳 Costco 超市｜提早入會慳 ¥100 平過山姆！ 深圳Costco在開業前率先推出2大會員優惠： 於開業前登記成為會員，入會費即減人民幣 ¥100 ，由原價 ¥299 元減至 ¥199 ，有效期由深圳會員店開業之日起計 12 個月。 第 2 年續卡只需在 Wechat 小程序或 App 開通自動續費，次年續會費即減人民幣 ¥60 。

深圳 Costco 超市｜ 會員卡全球通用 日韓台都用得！ Costco會員卡為全球通用，可進入世界各地共861間分店，包括日本、韓國、台灣、澳洲等14個地區。 Costco 會員咭申請資格： 金星會員：凡年滿 18 歲，且經開市客審核通過之個人可以申請成為金星主卡會員，可得到一張主卡及一張免費家庭卡 企業會員：企業主卡會員必須年滿 18 歲，且必須符合以下條件： 營利法人、事業單位、社會團體、基金會或社會服務機構的法定代表人

個體工商戶或農村承包經營戶的負責人。 Costco 會員專享 福利： 不定期檢修汽車車軚、免費氮氣填充服務的特別福利 專業免費聽力及驗眼服務 全額退款政策 ( 部分商品除外 )