山見台式火鍋 慶祝再開分店 大送溫泉主題台灣之旅 新店推出全新湯底「佛跳牆湯」「羊肚菌八珍湯」

山見台式火鍋│ 溫泉主題推廣

火鍋的靈魂在於湯底。主題推廣期間，兩間新分店將推出分店限定的新湯底，包括將軍澳分店、用料矜貴的「佛跳牆湯」及沙田店、菇迷至愛的「羊肚菌八珍湯」。兩款湯底靈感均源自台灣著名的溫泉文化，是台灣溫泉區餐廳的著名湯品，讓您在享用火鍋時，彷彿置身於溫泉的療癒氛圍之中。強烈推介在湯滾後先嚐一碗湯水，然後才開始您的火鍋之旅。



佛跳牆湯：融合了多種珍貴的海味和肉類，包括鮑魚、海參、雞件，搭配香氣獨特的藥材及配料，如杞子、紅棗、冬瓜、栗子等，讓您感受到如泉水般的舒適與滋補。

羊肚菌八珍湯：以羊肚菌為主打，混合七種珍菌（鹿茸菇、黃金菇、蟲草花、杏鮑菇、海鮮菇、香菇及鮑魚菇）熬煮製成，湯底清甜，菇香撲鼻，象徵著溫泉中的自然與清新。

鹽焗溫泉蛋：以鹽做為熱傳導的媒介慢慢將蛋焗熟，蛋白和蛋黃呈半凝固狀態，雞蛋入口滑嫩，蛋味濃郁。

古法窯雞：先以豉油、香葉、八角等把原隻雞醃製，以160℃爐火把雞慢慢燒焗約30分鐘至熟透。出爐時香氣撲鼻，雞肉香嫩多汁。

金山鴨肉：以秘製滷水把原隻鴨浸煮至入味，鴨件肉質細嫩、味道鮮香，蘸點蒜蓉白醋食用提升鮮味。

麻辣醬燒烤魚：先把魚開邊，再上粉並落鑊炸至兩面金黃備用。燒鑊並以辣椒乾、豆瓣醬、花椒等配料製作麻辣醬汁。在烤盤用金菇鋪底並放上少量薑片，把魚放上及加入萵筍，再淋上麻辣醬汁，最後加熱數分鐘讓麻辣醬汁滲透魚肉。烤魚味道麻辣鮮香，魚肉嫩滑。

古早味炒麵：沙茶醬是台灣經常運用的醬料，是古早味炒麵的精粹。先把香菇及雞肉炒香，再加水焗煮2-3分鐘，最後加入麵條及沙茶醬炒至收乾。一道充滿台灣傳統的家常風味小吃，將能喚起您對溫泉旅行的美好回憶。



山見台式火鍋網頁

TGG嚐‧高美手機應用程式

Instagram @sankinn.tgg

分店地址

葵芳興芳路223號新都會廣場第4層484-487號舖 2321 7333

屯門屯盛街1號屯門市廣場1期3樓3229號舖 2331 8002

旺角彌敦道625 & 639號雅蘭中心2樓201號舖 2311 8002

觀塘觀塘道418號創紀之城五期(apm)5樓L5-1號舖 3628 2339

荃灣楊屋道8號如心廣場一期1樓126-127號舖 2620 0332

將軍澳唐賢街9號PopCorn 1樓F10號舖 2661 3332

沙田新城市廣場第3期第1層A102號舖 2868 0338