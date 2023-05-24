山頂纜車+凌霄閣摩天台428套票 KKday明日下午3時起 $99優惠

旅遊網站KKday，將於今日下午3時，推出「第六代山頂纜車來回套票+凌霄閣摩天台428門票，只需$99/位」優惠，訂票期由5月25至31日，可在5 月26日至7月31日使用。即可體驗新一代山頂纜車，以及於凌霄閣不同餐廳，享受美食與美景。，組合優惠低至六七折。

第六代山頂纜車於去年8月27日首航，配備煥然一新的纜車總站和升級設施，大大提升訪客的體驗。而凌霄閣摩天台428，是香港最高的360度觀景台，白天與夜晚均有不同的視野，擁有全香港無死角的觀景。

第六代山頂纜車於去年8月27日首航，配備煥然一新的纜車總站和升級設施，大大提升訪客的體驗。而凌霄閣摩天台428，是香港最高的360度觀景台，白天與夜晚均有不同的視野，擁有全香港無死角的觀景。

第六代山頂纜車於去年8月27日首航，配備煥然一新的纜車總站和升級設施，大大提升訪客的體驗。而凌霄閣摩天台428，是香港最高的360度觀景台，白天與夜晚均有不同的視野，擁有全香港無死角的觀景。

想來一次維多利亞時空之旅，可選購「山頂時光漫遊」套票，包一套維多利亞時期服飾，給遊人盡情打卡。

「穿越．維多利亞之旅 ． 山頂時光漫遊」親子套票只需 $800 包2 大 1 小

KKday為了讓乘客以另類方式體驗「換上新裝」的山頂纜車，特別推出「穿越．維多利亞之旅．山頂時光漫遊」套票，親子套票只需$800 ( 2大1小)，另設有單人套票，成人只需$300，小童只需$250元，套票包括第六代山頂纜車門票(來回)1張、趣味時光留影館入場門票1張(包括維多利亞服飾及道具一套，租借時間為3小時)，體驗穿上維多利亞時期服飾，走進「舊香港」名流望族的生活。

除了在趣味時光留影館內拍照留念外，參加者更可盡情於山頂各個充滿歷史氣息和節日氣氛的車站和景點打卡留念，恍如穿越時空回到1888年代。