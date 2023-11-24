岐阜自由行｜白川鄉、高山、下呂之外 值得一遊的古街、博物館及自然景點

岐阜私藏景點｜白川鄉、高山、下呂之外 值得一遊的古街、博物館及自然景點 暢遊日本岐阜縣，不少人的目的都是為了去白川鄉和高山古街，雖然這兩個遊客景點幾乎已經不用多作介紹，但是岐阜還有更多值得遊覽的景點，趁早前紅葉初上的10月末由北到南走訪過岐阜，現在就推介幾個不能錯過又富有岐阜縣獨特風彩的私藏景點。

岐阜景點01｜馬籠宿 山上的江戶風貌宿場町 岐阜縣有很多老街，遍佈在飛驒高山、飛驒古川、郡上八幡等，見證岐阜仍舊保留著不少江戶時代的古韻風貌，而其中一個保存良好的古街景點馬籠宿，位於中津川市的山上位置，沿著鋪上石阪的小路兩旁盡是江戶時代風貌的建築，也是連接東京（當時稱江戶）和京都的五條街道之一的中山道上的一個宿場町，為來往的武士、商人提供休息、用餐地方。現在的馬籠宿仍可一窺昔日的宿場木屋街道，部份木屋的門戶特別高大，是為當年的馬匹棲息的房子，其他房屋還有提供現製蕎麥麵的餐廳、精品店等，而且不少遊人也會順道以此為起點，經過山徑走到下一宿場長野縣妻籠宿，兩小時的行山路徑不算崎嶇，但可飽覽狀麗山景，是感受岐阜自然景觀及傳統面貌的推介路線。

岐阜景點01｜ 馬籠宿 地址：岐阜県中津川市馬籠 交通：從JR中津川駅乘的士前往約15分鐘 馬籠宿網址

岐阜景點02｜莫奈之池 如油畫一般的青池 北海道美瑛有一個著名的青池，四季各有不同美態，然而岐阜也有一個名不經傳的「無名的池塘」，但經社交媒體引爆即成為了打卡熱點，更被冠稱為「莫奈之池」。它的位置頗為偏僻，位於美濃市附近的國道156號之上的板取根道神社境內，若不自駕就只有每日途經的4-5班巴士前往，不過由於池水的透明度實在太高，可完全看清池中的錦鯉魚，極像莫奈筆下的「睡蓮」名畫。當日光從不同角度照射出不同的碧綠色，反映著背後的杉木，就像進入了一所活的美術館，看著畫中的錦鯉漫動作游晃，清新的空氣，絕對抵銷了交通不便的缺點。

岐阜景點02｜ 莫奈之池 交通：從JR岐阜車站乘巴士前往約90分鐘 莫奈之池網址

岐阜景點03｜小坂之瀧 御嶽山的出塵瀑布群 小坂位於下呂東北方山間之中，坐落與長野縣交接的御嶽山山腳，是進入擁有落差達5米以上的200多座瀑布的御嶽山入口，也是秋天欣賞紅葉的勝景，被指定為飛驒與美濃紅葉 33 選之一。行御嶽山共有 14 條不同的登山路線，有難有易，一般必須有合格的導遊帶領，而且必須辦理入山許可證；但其中一條只消30分鐘便可完成的「三ッ滝（三瀧）」路線，不用導遊及高級裝備，也可以在瀑布群中繞一圈，完全沉浸在大自然之中。行山徑入口處，更可眺望宏偉的巖立巨岩峭壁，當中的六角紋理是御嶽山在 54,000 年前火山噴發、岩漿硬化後所形成，然後沿著鐵梯走近瀑布，聽著水聲，看見瀑布飛瀉，呼吸著極清新的濕潤空氣，即使到訪時紅葉未入最火紅季節，也相當療癒。

岐阜景點03｜ 小坂之瀧 地址：岐阜縣下呂市小坂町赤沼田 811-1 （飛驒小坂200瀑布旅客服務中心） 交通：從JR飛驒小坂站轉乘的士至岩立公園 登山維護費：300円 小坂之瀧網址

岐阜景點04｜多治見市馬賽克磁磚博物館 磁磚美術館 岐阜名物除了飛驒牛、朴葉味噌等食物之外，還有日本全國生產量最高的馬賽克磚，因為可塑性高而且不昂貴，加上細細塊可以拼合成不同圖案，在日本建築和室內設計廣受使用。而岐阜南部多治見市也是日本施釉磁器馬賽克磚的發源地，2016年於市內設立了一座馬賽克磚博物館，以馬賽克磚發揮奇想。令人看見相片就想到訪的一大原因，是博物館有趣的建築，這座外型像小新臉蛋的泥黃色建築，2016堀地而起，收藏了大大小小日本的馬賽克磚舖設過的物品，如收銀枱、廚房，展覽館頂層更放置了不少馬賽克磚的藝術創作，中央接連天窗的漏斗形裝置藝術，以不同的磚塊拼貼，充滿詩意。館內亦設馬賽克磚拼貼體驗，可以從不同顏色、形狀的小磚塊中選材並拼貼在相架、花缽上，感受馬賽克的可塑性。

岐阜景點04｜ 多治見市馬賽克磁磚博物館 地址：岐阜県多治見市笠原町2082-5 交通：JR多治見站乘巴士約20分鐘 入場費：300円 多治見市馬賽克磁磚博物館網址