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生活
2023-11-24 10:50:00

岐阜自由行｜白川鄉、高山、下呂之外 值得一遊的古街、博物館及自然景點

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岐阜自由行｜白川鄉、高山、下呂之外 值得一遊的古街、博物館及自然景點

岐阜自由行｜白川鄉、高山、下呂之外 值得一遊的古街、博物館及自然景點

岐阜私藏景點｜白川鄉、高山、下呂之外 值得一遊的古街、博物館及自然景點

暢遊日本岐阜縣，不少人的目的都是為了去白川鄉和高山古街，雖然這兩個遊客景點幾乎已經不用多作介紹，但是岐阜還有更多值得遊覽的景點，趁早前紅葉初上的10月末由北到南走訪過岐阜，現在就推介幾個不能錯過又富有岐阜縣獨特風彩的私藏景點。

岐阜景點01｜馬籠宿 山上的江戶風貌宿場町

岐阜縣有很多老街，遍佈在飛驒高山、飛驒古川、郡上八幡等，見證岐阜仍舊保留著不少江戶時代的古韻風貌，而其中一個保存良好的古街景點馬籠宿，位於中津川市的山上位置，沿著鋪上石阪的小路兩旁盡是江戶時代風貌的建築，也是連接東京（當時稱江戶）和京都的五條街道之一的中山道上的一個宿場町，為來往的武士、商人提供休息、用餐地方。現在的馬籠宿仍可一窺昔日的宿場木屋街道，部份木屋的門戶特別高大，是為當年的馬匹棲息的房子，其他房屋還有提供現製蕎麥麵的餐廳、精品店等，而且不少遊人也會順道以此為起點，經過山徑走到下一宿場長野縣妻籠宿，兩小時的行山路徑不算崎嶇，但可飽覽狀麗山景，是感受岐阜自然景觀及傳統面貌的推介路線。

岐阜景點｜馬籠宿現在是一條石板街，兩旁都是古色古香的昔日木屋建築。（圖片來源：來去岐阜） 岐阜景點｜水車屋是馬籠宿多處可以發現的傳統建築。（圖片來源：來去岐阜） 岐阜景點｜馬籠宿的古舊木屋中，可找到不少特色店舖，如這間和菓子店。（圖片來源：日本見） 岐阜景點｜蕎麥麵是馬籠宿山上最能提供的食物，秋日用上新蕎麥手搓製作，味道香濃。（圖片來源：日本見） 岐阜景點｜在馬籠宿走至最高位，可在觀景台遠望惠那山及周邊的狀麗山景。（圖片來源：日本見）

岐阜景點01｜馬籠宿

地址：岐阜県中津川市馬籠

交通：從JR中津川駅乘的士前往約15分鐘

馬籠宿網址

 

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岐阜景點02｜莫奈之池 如油畫一般的青池

北海道美瑛有一個著名的青池，四季各有不同美態，然而岐阜也有一個名不經傳的「無名的池塘」，但經社交媒體引爆即成為了打卡熱點，更被冠稱為「莫奈之池」。它的位置頗為偏僻，位於美濃市附近的國道156號之上的板取根道神社境內，若不自駕就只有每日途經的4-5班巴士前往，不過由於池水的透明度實在太高，可完全看清池中的錦鯉魚，極像莫奈筆下的「睡蓮」名畫。當日光從不同角度照射出不同的碧綠色，反映著背後的杉木，就像進入了一所活的美術館，看著畫中的錦鯉漫動作游晃，清新的空氣，絕對抵銷了交通不便的缺點。

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岐阜景點｜莫奈之池養滿了錦鯉的青池之中，水源來自地下水，清澈得看得見底。（圖片來源：來去岐阜） 岐阜景點｜莫奈之池在陰天的日子，最能看到碧綠色的莫奈之池。（圖片來源：來去岐阜） 岐阜景點｜莫奈之池秋日在陽光照射下，拍出來的池水反射了陽光，但肉睇看也美絕。（圖片來源：日本見） 岐阜景點｜莫奈之池池塘倒映了高聳的杉木，有如油畫一般夢幻。（圖片來源：日本見）

岐阜景點02｜莫奈之池

交通：從JR岐阜車站乘巴士前往約90分鐘

莫奈之池網址

 

岐阜景點03｜小坂之瀧 御嶽山的出塵瀑布群

小坂位於下呂東北方山間之中，坐落與長野縣交接的御嶽山山腳，是進入擁有落差達5米以上的200多座瀑布的御嶽山入口，也是秋天欣賞紅葉的勝景，被指定為飛驒與美濃紅葉 33 選之一。行御嶽山共有 14 條不同的登山路線，有難有易，一般必須有合格的導遊帶領，而且必須辦理入山許可證；但其中一條只消30分鐘便可完成的「三ッ滝（三瀧）」路線，不用導遊及高級裝備，也可以在瀑布群中繞一圈，完全沉浸在大自然之中。行山徑入口處，更可眺望宏偉的巖立巨岩峭壁，當中的六角紋理是御嶽山在 54,000 年前火山噴發、岩漿硬化後所形成，然後沿著鐵梯走近瀑布，聽著水聲，看見瀑布飛瀉，呼吸著極清新的濕潤空氣，即使到訪時紅葉未入最火紅季節，也相當療癒。

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岐阜景點｜三瀧是三個相連的瀑布，供觀賞飛瀑的梯級設計得非常貼近，更能感受大自然的力量。（圖片來源：來去岐阜） 岐阜景點｜小坂之瀧在綠林之間沿著梯級與山路慢步，聽著瀑布飛瀉，非常療癒。（圖片來源：來去岐阜） 岐阜景點｜巖立峭壁展現出從火山溶岩受壓而型成的六角石柱，非常狀觀。（圖片來源：日本見） 岐阜景點｜三瀧路線難度極低，可以自行慢步觀光。（圖片來源：日本見） 岐阜景點｜整個御嶽山的行山路線多達14條，除三瀧路線需要合資格領隊帶領，可跟旅客服務中心預約。（圖片來源：日本見） 岐阜景點｜小坂之瀧當山谷內的綠葉轉紅，景色會更優美。（圖片來源：日本見）

岐阜景點03｜小坂之瀧

地址：岐阜縣下呂市小坂町赤沼田 811-1 （飛驒小坂200瀑布旅客服務中心）

交通：從JR飛驒小坂站轉乘的士至岩立公園

登山維護費：300円

小坂之瀧網址

 

岐阜景點04｜多治見市馬賽克磁磚博物館 磁磚美術館

岐阜名物除了飛驒牛、朴葉味噌等食物之外，還有日本全國生產量最高的馬賽克磚，因為可塑性高而且不昂貴，加上細細塊可以拼合成不同圖案，在日本建築和室內設計廣受使用。而岐阜南部多治見市也是日本施釉磁器馬賽克磚的發源地，2016年於市內設立了一座馬賽克磚博物館，以馬賽克磚發揮奇想。令人看見相片就想到訪的一大原因，是博物館有趣的建築，這座外型像小新臉蛋的泥黃色建築，2016堀地而起，收藏了大大小小日本的馬賽克磚舖設過的物品，如收銀枱、廚房，展覽館頂層更放置了不少馬賽克磚的藝術創作，中央接連天窗的漏斗形裝置藝術，以不同的磚塊拼貼，充滿詩意。館內亦設馬賽克磚拼貼體驗，可以從不同顏色、形狀的小磚塊中選材並拼貼在相架、花缽上，感受馬賽克的可塑性。

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岐阜景點04｜ 外形活潑的馬賽克磚博物館，由知名建築師藤森照信先生構思，用原材料黏土作出發點設計成樓高4層的博物館。（圖片來源：來去岐阜） 岐阜景點04｜ 磁磚美術館館館內頂層的展覽空間，放置了大大小小的馬賽克磚藝術創作，而這座連接天空的漏斗形磚網，展示磚塊不一定平面創作。（圖片來源：來去岐阜） 岐阜景點04｜ 磁磚美術館館館內介紹了多治見市笠原町成為日本最大馬賽克磚生產地的源由，亦展出不同年代的各式馬賽克磚設計。（圖片來源：來去岐阜） 岐阜景點04｜ 磁磚美術館館 日本的馬賽克磚不只香港常見的紙皮石，還有很多種可能性。（圖片來源：來去岐阜） 岐阜景點04｜ 磁磚美術館館內另有附費體驗，以馬賽克磚拼貼裝飾家品。（圖片來源：來去岐阜）

岐阜景點04｜多治見市馬賽克磁磚博物館

地址：岐阜県多治見市笠原町2082-5

交通：JR多治見站乘巴士約20分鐘

入場費：300円

多治見市馬賽克磁磚博物館網址

航班推介 PEACH增至每日3班來回香港大阪

以不收取燃油附加費為賣點的PEACH，連結香港與關西地區，有見港人對關西的厚愛有增無減，PEACH現已增加班次至每日3班來回，讓更多遊客可以暢遊日本。

航班時間：香港 ✈ 大阪 大阪 ✈ 香港

MM68｜01:35 - 06:05 MM63｜08:15 - 11:50

MM64｜12:50 - 17:20 MM65｜13:15 - 16:50

MM66｜18:00 - 22:30 MM67｜21:10 - 00:45+1


PEACH網址

 

2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖) 2023日本紅葉預測，北海道、東京、和歌山等一覽(am730製圖)

【本文獲「日本見JapanMiru」授權於am730刊出】

關於日本見JapanMiru 

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