岩井俊二掌鏡為紅姑拍美髮廣告 張叔平加持設計造型

鍾楚紅「紅姑」近年鮮有現身幕前，她最近為日本50惠代言，品牌更請來國際知名電影導演岩井俊二擔任廣告導演、以及電影界殿堂級美術指導張叔平為廣告加持，打造前所未有的夢幻鐵三角，廣告將於8月30日首播，不過品牌率先發布幕後花絮(behind the scenes)，讓大家先睹為快！

岩井俊二掌鏡為紅姑拍美髮廣告 張叔平加持設計造型

紅姑今次罕有現身拍廣告，即被問到會否考慮復出幕前工作，她俏皮地道：「視乎有趣的程度吧！例如今次為『50惠』跟岩井俊二導演合作便相當有趣和吸引。我很喜歡他的電影中描寫的愛情觀，永遠帶著一點遺憾，還帶有一種很青春的浪漫。」

張叔平為紅姑設計服裝造型 岩井俊二的代表作包括《情書》、 《青春電幻物語》及《燕尾蝶》，有「純愛電影教主」之稱，展現的文青感亦教人回味，也為今次廣告帶來浪漫氛圍的電影感。對於跟紅姑合作的心情，岩井俊二說：「Cherie以往演出很多優秀作品，而這次自己則很努力將她最漂亮的一面呈現。」 今次分別以日及夜兩個主題情調，製作兩輯廣告，50惠亦特別邀請了「美指天花板」張叔平為紅姑設計當中的服裝造型，別具時代氣質。

今次是紅姑第二度接拍50惠廣告，她於兩年前開始使用50惠天然海藻染髮護髮膏，「它的天然海藻成分使髮質更健康，染後好像做了髮膜後那種順滑和光澤感。我更喜歡它的新幼嘴設計，更輕易在髮根位上色。我本身有頭皮敏感，這配方不傷頭皮和髮芯，能減少引致脫髮和頭皮不適。」廣告將於8月底及9月底先後登場，各位影迷不要錯過！