峇里島新酒店11月5日開幕！ 雙臥海景套房/天台酒吧泳池/53間水療室【內附優惠碼】

位於印尼的峇里島，向來都是許多人心目中的度假及蜜月勝地！新酒店峇里島阿雅娜賽格拉酒店（AYANA Segara Bali），將於2022年11月5日隆重揭幕。主打海景套房、天台酒吧泳池。度假區內更有15個泳池及53間水療室，它們更推出開幕獨家優惠，絕對是度假必去！

酒店位於金巴蘭的阿雅娜度假園區內，為阿雅娜度假園區內第四座酒店，與峇里島阿雅娜度假別墅、峇里島阿雅娜度假酒店及峇里島阿雅娜林畔酒店共享度假設施。新酒店可飽覽金巴蘭海灣及印度洋的遼闊美景，並可欣賞到阿雅娜度假園區的翠綠森林。位置獨特，藏身於熱帶森林和碧藍汪洋的深處，與自然共生，和諧共處。

阿雅娜賽格拉酒店 酒店大堂

峇里島阿雅娜賽格拉酒店共有205間客房和套房，房間設大型落地窗，留在房內都可以欣賞到美景。它們更特別推出雙臥海景套房。每間套房總面積達 1,432平方呎。雙臥套房由兩間獨立房間組成，並特別設計一處共用入口，可容納六人入住，尤其適合家庭及好友結伴出行。

泳池酒吧 + 天台餐廳酒吧 睇日落必去 酒店有三間餐廳，每個餐飲目的地皆備有室內外用餐空間。其中全天候餐廳Karang位於主泳池附近，空間開揚，採光通透，設有194個座位，提供泛亞、印尼、峇里和西式自助早餐菜單，以及地道的中國和意大利風味小食。酒店亦將設有酒吧，早上為泳池酒吧，而午餐和晚餐時段則提供全方位服務。 另有地中海餐廳Medi及天台餐廳酒吧Luna，絕對是觀賞日落美景的好去處！

峇里島最大室內外泳池 阿雅娜賽格拉酒店的主泳池是峇里島最大的室內外泳池，亦體現出融合室內外概念的巧妙設計，賓客既可於室內游泳和休憩，同時又可欣賞到印度洋的優美景致。除此之外，位於天台餐廳酒吧Luna的天台泳池也是休閒放鬆、欣賞日落美景的好去處。連同此天台泳池在內，阿雅娜度假園區內將擁有15個泳池。 酒店賓客亦可乘坐穿梭巴士直達阿雅娜水療中心，佔地22,000平方米，擁有超過53間水療室，可選擇傳統的峇里島按摩和海洋療法，以及由日本專業整骨師和抗衰老專家Tadashi Nakatsuji專為阿雅娜水療中心打造的Nakatsuji療法。阿雅娜水療中心擁有全球最大的Aquatonic海水理療池，提供純海水療法，以海水和海洋產品帶來養生美容之效，提升身心健康。