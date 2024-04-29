峇里島旅遊｜峇里島海灘度假酒店85折 人均$747起 海景套房/私人泳池/水療按摩

自香港有直飛峇里島的航線後，去旅行就更方便！當地主打陽光與海灘，是不少人夢想的度假天堂，峇里島水明漾海灘英迪格酒店位於峇里島最時尚的海濱地段，並以當地生活文化為靈感，提供精緻的住宿體驗，價錢最平人均$747起，就能入住海景套房、享受水療按摩、在七個特色餐飲空間飽歎美食，酒店更推出「夏日逍遙遊」85折優惠，正計劃暑假外遊的話不妨參考下！

峇里島酒店推介｜峇里島水明漾海灘英迪格酒店最平人均$747起 峇里島水明漾海灘英迪格酒店（Hotel Indigo Bali Seminyak Beach）位於印尼峇里島西南岸的水明漾海灘南部，距離伍拉.賴國際機場約30分鐘車程，設有270間寬敞客房和套房，以及19座私人泳池別墅。客房設計結合峇里風格，精心配搭豪華床上用品，並設有水療浴室和優質生活設施，套房可坐擁花園景觀、通往庭院空間或欣賞部分海景，充滿海島悠閒氣氛。而如果有預算，更可考慮入住一房或兩房泳池別墅，同樣設有私人室外泳池和漩渦浴池、豪華大理石浴缸浴室，以及可供免費使用Punch & Munch迷你吧，酒店更可按賓客需求將泳池別墅連接成四房別墅，非常奢華。