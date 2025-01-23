峇里旅遊｜峇里島跨世代遊必玩景點！烏魯瓦圖半日遊/亞洲第一水上樂園 跨代同樂體驗

不少港人趁長假期會帶同一家大小外遊，線上旅遊平台Booking.com早前一篇調查指出，跨世代旅遊已成香港主流趨勢之一，很多家庭認為帶同祖父母、父母、子女及其他家庭成員出遊，有助加強聯繫，創造難忘回憶。而調查中更指出，峇里島烏魯瓦圖是跨世代旅行的新興目的地，非常適合家庭旅客度假放鬆的理想地點。《am730》記者亦親身到當地體驗，為各位介紹峇里島跨世代遊必玩節目。

跨世代旅遊加強家庭連結

Booking.com最新的「跨世代旅行！」調查顯示，53%的香港家庭旅客重視與親友團聚及加深連結。這亦是跨世代旅遊的主要好處，提供一個有意義的方式，讓旅客與親人重新聯繫，鞏固關係。為滿足不同世代成員都能盡情享受旅行，調查訪問了包括香港在內的11個市場和地區逾8,000名旅客，在考慮適合跨世代旅遊的地方時，多數會考慮四大因素：安全性、便利度、適合不同年齡層的景點活動及餐飲需求。而根據以上因素，峇里島烏魯瓦圖是亞太地區前三大最熱門的家庭旅遊目的地之一。不但有獨特的文化體驗，更有豐富多樣的活動，當地更有不少獨具特色的住宿，令旅客得以盡情放鬆。

傳統文化與絕美夕陽 ｜ 烏魯瓦圖神廟半日遊 + 卡恰火舞

烏魯瓦圖神廟聳立在峇里島西南海岸的懸崖上，為峇里島最古老的寺廟之一，除了可欣賞由花崗岩建成的古樸石廟建築外，更可俯瞰無邊際的印度洋。夕陽西下，從懸崖頂上飽覽海天一色的壯麗美景，讓人難以忘懷。記者推薦預先網上預約半日遊體驗，導遊除了親自駕車接送外，更會講解當地文化：雖然神廟內有不少野生猴子會伺機搶劫，但導遊經驗豐富，能帶領遊客避開猴子的滋擾。

參觀完神廟後，即可前往露天廣場，在夕陽餘暉中欣賞傳統卡恰火舞表演，表演者以純人聲創造出強烈的節奏感，配合生動的表演，重現印度神話史詩羅摩衍的故事。

半日遊體驗更可加購美食套餐，前往餐廳享用新鮮的燒烤海鮮晚餐。餐點以傳統峇里島風味燒烤海鮮及其他本地食材，醬汁偏甜辣，十分惹味。坐在海旁品嘗美食，相當愜意。

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