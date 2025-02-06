峇里旅遊｜開箱烏魯瓦圖Grün度假村 家庭度假勝地！原林獨棟樹屋別墅/自然永續理念融入建築設計

「Grün」德語中有綠色之意，2023年開業的Grün烏魯瓦圖度假村亦貫穿了「綠」的概念 ，以永續環保為設計理念，打造一個可持續發展的度假村，讓旅客體驗美好的療癒空間，擺脫日常生活束縛、盡情沉浸大自然。烏魯瓦圖作為跨世代旅行的新興目的地，選擇一間家庭友好的住宿至為重要，今次《am730》記者入住位於烏魯瓦圖的Grün度假村，率先開箱主打家庭主題的叢林獨棟木屋！ 圖文：Rosina 鳴謝：Booking.com

位於峇里島烏魯瓦圖山林之嶺的Grün烏魯瓦圖度假村，離伍拉·賴國際機場只40分鐘車程。度假村擁有45個不同房型的住宿，包括離地面4米高的樹屋和木屋別墅。客房均擁有怡人園林景觀，部份雙層樹屋別墅更能從露台位置眺望到印度洋日落海景。 開放式設計 家庭樂放鬆之選 是次記者入住的是主打家庭向的開放式套房Studio N Family，整體設計以木建築為主，受到熱帶涼亭概念啟發，整個建築抬高離地面40厘米，以減少對土壤及生態的破壞，達致與環境和諧共生的理念。房間室內面積約85平方米，半開放式的設計將雙臥室隔開，既放大室內空間感，亦打造出寬敞大客廳，非常適合一家大小聚首聊天。而主卧面向的戶外花園，提供一片綠意盎然的自然景觀，細聽大自然的白噪音，舒暢怡人。房間提供可持續發展的沐浴用品，品牌來自峇里島當地，主打無防腐劑且不進行動物實驗。

無邊際泳池 + 免費瑜伽 度假當然不少得無邊際泳池，從套房走至泳池只需3分鐘，泳池正對著180度印度洋無際海景，黃昏時份更可欣賞海天一色的日落美景。度假村內還設有遊樂場供小朋友攀爬玩樂，每天早上不同時段更提供免費冥想及瑜伽課程，在大自然中享受充滿靈性的體驗。來到峇里島度假，當然不可錯過峇里島式按摩，這裡提供客房按摩服務，待在房內就能享受專業的按摩技術，更有修甲、足療等身體療程。多樣化又便捷的設施服務，全方位滿足不同年齡層的需求。 度假村內有兩間餐廳，一間是毗鄰無邊際泳池的La Cima，供應午晚膳，主打地中海菜式，當中普羅旺斯燉菜亦充滿驚喜。另一間The Octagon提供結合現代元素的峇里島地道風味早餐。

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