峇里旅遊｜AYANA峇里島阿雅娜度假園區 豪住海景房 打卡最美日落酒吧Rock bar 出爐2024全球百大最佳景點

來到8月盛夏時份，當然要去一趟海島假期！印尼峇里是不少人首選的度假天堂，當地椰林樹影，海風清爽怡人，全球各地的旅客都特意前來享受峇里風情，島上既熱鬧又有氣氛。今次帶大家去到全峇里最有名氣的「AYANA」峇里島阿雅娜度假園區，總面積約90公頃，即近5個維多利亞公園咁大！住客在園區內均以專車代步，穿梭於4大酒店住宿之間，體驗餐飲、水療、泳池等享樂設施，享受全天候五星級服務。
文：heidi
鳴謝：峇里島阿雅娜度假園區
賽格拉酒店滿滿地道風情
峇里島阿雅娜度假園區坐落於金巴蘭灣的懸崖，可從多角度欣賞印度洋壯麗美景，無論一家大小、二人浪漫或是閨蜜之旅，來到都能放鬆享受美滿假期。園區內除了有奢華的度假別墅值得入住外，推介大家入住園區內最新的峇里島阿雅娜賽格拉酒店（AYANA Segara Bali），將當地匠心工藝揉合國際設計，精緻之餘充滿地道峇里風情！
酒店共有205間客房和套房，今次記者入住的為海景房，房內空間感十足，特別以當地工藝品作裝飾，營造出獨有的海島度假氣氛。此外露台亦是加分位，同時坐擁綠意盎然泳池景致以及一望無際的大海風景，配上舒適的雙人梳化，留在房中都夠晒chill！酒店設有地中海餐廳Medi、全天候餐廳Karang及天台餐廳酒吧Luna，更有全峇里島最大的室內外泳池，一起身就可以落水浸到夠。
房價：AYANA Segara 海景房 印尼盾7,898,000起 （約港幣3795起）
Rock bar睇隱世日落靚景
到海邊酒吧看日落是不少人去峇里旅遊的其中一項必做項目，園區內的最標誌性岩石酒吧Rock bar曾被選為全球十大最美酒吧，酒吧選址在懸崖下的海邊，提供雞尾酒和具希臘風味的特色美食，開業以來吸引大量遊客前往打卡，日落時天色化成金黃色的漸層，無盡的大海此刻份外醉人，更有天涯海角的浪漫感覺。晚飯過後更可到全新蒲點After Rock，樓高兩層，由六個不同區域組成，包含多間別緻的休息室、舞台和舞池，酒店內外的賓客都可以在此感受峇里夜生活！
全球百大最佳景點「薩卡博物館」
在阿雅娜度假園區內除了舒服歎世界，更能近距離欣賞到峇里的文化遺產。今年最新開幕的「薩卡博物館」近日被美國《時代雜誌》選為2024全球百大最佳景點，建築由Napp Studio & Architects團隊打造，在細節中加入峇里元素，整體如日本美術館般簡約優雅。展館以峇里島涅琵節、奧戈魔怪以及峇里島各種傳統與現代文化為主題，在開幕展覽「與巨人同行」中更特別展出在峇里傳統節日涅琵節期間進行巡遊的各類魔怪和巨大雕像，去旅行時不妨花時間了解當地文化。
阿雅娜度假園區網站