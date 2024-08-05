峇里旅遊｜AYANA峇里島阿雅娜度假園區 豪住海景房 打卡最美日落酒吧Rock bar 出爐2024全球百大最佳景點

峇里旅遊｜AYANA峇里島阿雅娜度假園區 豪住海景房 打卡全球最美日落酒吧Rock bar 出爐2024全球百大最佳景點

來到8月盛夏時份，當然要去一趟海島假期！印尼峇里是不少人首選的度假天堂，當地椰林樹影，海風清爽怡人，全球各地的旅客都特意前來享受峇里風情，島上既熱鬧又有氣氛。今次帶大家去到全峇里最有名氣的「AYANA」峇里島阿雅娜度假園區，總面積約90公頃，即近5個維多利亞公園咁大！住客在園區內均以專車代步，穿梭於4大酒店住宿之間，體驗餐飲、水療、泳池等享樂設施，享受全天候五星級服務。



文：heidi

鳴謝：峇里島阿雅娜度假園區

賽格拉酒店滿滿地道風情 峇里島阿雅娜度假園區坐落於金巴蘭灣的懸崖，可從多角度欣賞印度洋壯麗美景，無論一家大小、二人浪漫或是閨蜜之旅，來到都能放鬆享受美滿假期。園區內除了有奢華的度假別墅值得入住外，推介大家入住園區內最新的峇里島阿雅娜賽格拉酒店（AYANA Segara Bali），將當地匠心工藝揉合國際設計，精緻之餘充滿地道峇里風情！

酒店共有205間客房和套房，今次記者入住的為海景房，房內空間感十足，特別以當地工藝品作裝飾，營造出獨有的海島度假氣氛。此外露台亦是加分位，同時坐擁綠意盎然泳池景致以及一望無際的大海風景，配上舒適的雙人梳化，留在房中都夠晒chill！酒店設有地中海餐廳Medi、全天候餐廳Karang及天台餐廳酒吧Luna，更有全峇里島最大的室內外泳池，一起身就可以落水浸到夠。



房價：AYANA Segara 海景房 印尼盾7,898,000起 （約港幣3795起）

Rock bar 睇隱世日落靚景 到海邊酒吧看日落是不少人去峇里旅遊的其中一項必做項目，園區內的最標誌性岩石酒吧Rock bar曾被選為全球十大最美酒吧，酒吧選址在懸崖下的海邊，提供雞尾酒和具希臘風味的特色美食，開業以來吸引大量遊客前往打卡，日落時天色化成金黃色的漸層，無盡的大海此刻份外醉人，更有天涯海角的浪漫感覺。晚飯過後更可到全新蒲點After Rock，樓高兩層，由六個不同區域組成，包含多間別緻的休息室、舞台和舞池，酒店內外的賓客都可以在此感受峇里夜生活！