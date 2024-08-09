峴港酒店｜越南峴港旗艦級度假村開幕！Fusion Resort & Villas Danang「空中度假村」體驗 海景房＋私人泳池

很多香港人鍾意到越南峴港旅遊，當地消費水平低，而且對比泰國更有新鮮感。最近越南頂級酒店集團 Fusion Hotel Group在峴港開設旗艦級度假村及別墅項目 Fusion Resort & Villas Danang，度假村坐落在峴港市原始的諾克海灘，提供157 間飯店套房，其中部分客房更設有空中私人泳池，為大家帶來獨一無二的「空中度假村」體驗，正計劃去峴港旅遊的話一於考慮下！

越南峴港Fusion Resort & Villas Danang 去越南峴港旅行當然要住好啲！推介大家入住當地最新開業的旗艦級度假村及別墅項目 Fusion Resort & Villas Danang，度假村位於會安鎮和峴港市之間，距離國際機場僅15公里，方便旅客去峴港市、大理石山、巴拿山和聯合國教科文組織世界遺產的會安鎮，非常方便。而房型方面有近15種房型選擇，包括一間臥室至三間臥室房房型，價錢豐儉由人，當中有 29 間客房設有空中私人泳池，入住即可打卡體驗「空中度假村」，充滿度假風情！而兩側景觀各有特色，分別為廣闊的高爾夫球場，一面瞭望大海。

設施方面，度假村配備了世界級的水療、健身和保健設施，當中包括越南最大的酒店水療中心之一的 Maia 水療中心，提供一系列按摩護理和身心靈健康的活動，並設有一個 261 平方米的室內溫水泳池、兩個紅外線桑拿浴室、兩個蒸汽浴室、專業健身中心、瑜伽室和喜馬拉雅鹽桑拿浴室，而且採用了健康科技概念，將最新技術融入其中，值得一試！



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