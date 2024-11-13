崇光啟德店11.15開幕 崇光啟德祭同日展開/逾千項優惠/SOU．SOU限定店

崇光百貨啟德店將於11月15日(周五)開幕，新店進駐九龍東全新地標The Twins雙子匯1期。崇光啟德店匯聚逾480個品牌將一同共襄盛舉，包括CHANEL、DIOR、Giorgio Armani、YSL、Shiseido、Cle de Peau、La Mer等超過110個美妝品牌。為慶祝新店開業，開幕起至12月1日特別舉行開幕盛典「啟德祭」。 「啟德祭」準備一系列精彩活動，除了崇光啟德店獨家開幕活動、開業首3天限時優惠產品等逾千項啟德店獨家禮遇外，SOGO Rewards會員更可尊享額外「期間限定」優惠、特選尊貴會員禮遇、低至3折POINTASTIC獎賞等。另外，除了特別推出的「京都 · 石川產物展」，來自日本京都的SOU · SOU及人氣貼圖角色燦子更分別開設期間限定店，兩家限定店均推出香港限定產品。

崇光啟德開幕｜崇光啟德店獨家開幕活動 崇光啟德店將於11月15日開幕，並舉行開業醒獅匯演。「啟德祭」首兩天營業時間更會延長至晚上10時30分。崇光吉祥物——崇崇及崇崇妹亦將於11月15日及11月16至24日的周末，在崇光啟德店驚喜現身與市民互動合照，亦會推出 「崇光啟德祭」周末禮品連環送。 崇光啟德開幕｜「啟德祭」精選焦點優惠貨品 以下為「啟德祭」首3天（11月15日至11月17日）的優惠貨品，來自美妝護膚、時尚服飾及家品電器：

崇光啟德開幕｜東九龍區居民獨家禮遇 由即日起至12月1日期間，憑推廣碼「HIKAITAK」登記成為SOGO Rewards會員，即可獲得The Twins $25電子餐飲優惠禮券兩張及2,000迎新獎賞積分。 崇光啟德開幕｜會員優惠：消費滿 $1,200 享 $100 現金券 於即日起至11月24日崇光感謝祭期間，於崇光銅鑼灣店單一消費滿$1,200即可享總值$100之 崇光啟德店電子現金券，包括$50電子美容現金券1張及$50指定商戶電子現金券1張。 崇光啟德開幕｜特選尊貴會員禮遇 「啟德祭」期間，特選尊貴會員於崇光啟德店即日累積消費滿指定金額（最多2張發票），即可獲贈開幕特別版YOSHINOTOMO「后」迷你清酒2支套裝（價值$688）電子換領券1張。於崇光 啟德店首次消費可享雙倍SOGO Rewards積分（最多可享5,000額外積分），另可於The Twins 雙子匯尊享每日1小時免費泊車優惠。

崇光啟德開幕｜ SOGO Rewards 會員尊享低至 3 折 POINTASTIC 獎賞 SOGO Rewards會員凡於崇光啟德店、崇光銅鑼灣店或崇光網店購物，每消費HK$1可賺取1積分，更可以低至3折積分加指定金額（如適用）即時換購限量貨品，包括多款潮流家品、精緻廚具及尊貴護膚品，將陸續於SOGO Rewards手機應用程式上架。

崇光啟德開幕｜ SOGO Rewards 會員尊享低至 3 折 POINTASTIC 獎賞 SOGO Rewards會員凡於崇光啟德店、崇光銅鑼灣店或崇光網店購物，每消費HK$1可賺取1積分，更可以低至3折積分加指定金額（如適用）即時換購限量貨品，包括多款潮流家品、精緻廚具及尊貴護膚品，將陸續於SOGO Rewards手機應用程式上架。

崇光啟德開幕｜滙豐信用卡獨家優惠 此外，於2024年10月23日至2025年1月2日期間，滙豐信用卡持卡人凡成功登記更可享尊屬優惠，於崇光啟德店或SOGO eStore累積合資格簽賬淨值滿港幣3,000元或以上（單一簽賬淨值 滿港幣500元），可享額外6%「獎賞錢」，最多可獲享額外$700「獎賞錢」。 崇光啟德開幕｜ SOU SOU 及燦子期間限定店 來自日本京都的時尚品牌SOU · SOU將於11月20日起，在崇光啟德店9樓開設期間限定店 「SOU · SOU in HK POP-UP STORE」。SOU · SOU再次以香港為靈感，精心打造2024年度香港限定圖案系列，並將於期間限定店現場首次發售。 此外，人氣貼圖角色燦子亦將於11月15日至12月3日期間，進駐崇光啟德店6樓開設期間 限定店，更會首次於香港發售限量珍藏版、18厘米高的磁吸燦子頭像擺設，各位粉絲亦可以與不同造型的燦子合照留念。