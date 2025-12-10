崇光40周年大抽獎 獎品總值逾$888萬 送3部純電動SUV/東京來回機票/1,000萬積分

為慶祝崇光百貨40周年，SOGO於聖誕期間壓軸推出「崇光40大抽獎」，由即日起至2026年1月6日，消費滿指定金額即享雙重抽獎機會，可先透過SOGO Rewards App參加「即時電子抽獎」，豐富獎品超過18萬份，更可同時登記參與「終極大賞」，有機會贏取終極大獎包括3部全新純電動SUV，以及其他多項旅遊、購物及美食大獎，總獎品價值超過$888萬。兩店同時化身聖誕村莊，除了絢麗燈飾，更有限定購物優惠、慈善換領及連串節慶表演，一站式帶來購物、消閒與節日氣氛。

名車及機票等 總值 888 萬 顧客凡消費滿$1,000或以上，即可於SOGO Rewards手機應用程式內參與「終極大賞」及「即時電子抽獎」雙重抽獎。「終極大賞」送出近90份好禮，多項大獎包括比亞迪Atto 2全新純電動SUV３部、CVISION全港最大戶外螢幕個人專屬30秒播放時段（*指定日期14/2、30/4及20/5）20份，讓大家向至愛或偶像表達心意與祝福。另外更會送出SOGO Rewards會員1,000萬積分（價值$50,000）12份、SOGO & SEIBU JAPAN贊助雙人東京4日3夜之旅（來回機票，包1日體驗行程，價值$40,000）2份、崇光禮品卡（價值$38,000）25份及崇光餐飲禮券（價值$25,000）25份等。抽獎結果將於2025年1月公布。而「即時電子抽獎」則可透過SOGO Rewards App參與，豐富獎品超過18萬份，包括購物現金禮券、旅遊禮券、餐飲禮券、一年份日本米、SOGO Rewards積分、限量版禮品，以及各大品牌的美妝護膚產品、手袋服飾、首飾精品、家居用品、家庭電器及文儀用品等，每人每日可享最多40次抽獎機會，多買多抽！ 崇光 40 大抽獎獎品

尋找崇崇及崇崇妹 贏電子現金券 崇光銅鑼灣店及啟德店同步化身「SOGO Happy Holidays」聖誕村莊，當然少不了吉祥物崇崇及崇崇妹的蹤影，他們以聖誕造型藏身於各樓層聖誕裝飾中。即日起至12月26日期間，顧客可參加啟德店內舉行的「搜索聖誕崇崇大行動」，尋找3款不同聖誕造型崇崇及崇崇妹，並以SOGO Rewards App掃描相關的二維碼，即可獲得$10電子現金券1張。 此外， The Twins雙子匯2期SNDO更設置「奇幻泡泡屋彈床」裝置，讓顧客打卡。由即日起至2026年1月6日的周五至周日、公眾假期及特定日子，顧客可透過最新推出的「The Twins Rewards」會員計劃的手機應用程式，以2,000 The Twins Rewards積分（可用同等SOGO Rewards 積分兌換）預約5分鐘的體驗（手機App預約連結），帶您踏上聖誕奇妙旅程！

啟德店星光巡禮派對 每逢公眾假期及周末，崇光特別邀請多個表演團體獻上連串精彩節目，與顧客共度溫暖繽紛的聖誕佳節。活動亮點包括： 12月13日至24日 • 啟德店：幼稚園及小學學生帶來溫馨動聽的聖誕兒童合唱，包括由啟萌慈善基金主辦的崇光啟德詩歌獻唱「日暖香江•聖誕傳情」 • 啟德店：優雅綻放的聖誕舞蹈及樂器表演 12月24至26日（平安夜至節禮日） • 兩店：聖誕老人驚喜巡店 • 啟德店：獨有聖誕裝「崇崇」及「崇崇妹」現身，與大家互動合照，一起分享節日喜悅 12月25至26日（聖誕節及節禮日） • 啟德店正門外：邀請多位優秀音樂人舉行現場街頭音樂表演，為聖誕注入活力與歡樂氣氛

慈善換領捐助寵物福利診所 崇光同時推出聖誕限定慈善換領活動，顧客消費滿$400即可以優惠價$20，換領聖誕收納袋及貼紙套裝一份，扣除成本後，全數收益將捐予非牟利獸醫服務協會的「流浪動物醫療基金」，幫助有需要的流浪唐貓唐狗。 慈善行動撥捐救世軍 即日起至12月26日期間，崇光與救世軍攜手舉辦聖誕慈善活動，於銅鑼灣店7/F及啟德店6/F玩具部推出Gift of Love「聖誕玩具福袋」，以慈善價$120發售，內含3件玩具，總值超過$300。全部收益將撥捐救世軍「愛．分享」聖誕天使行動2025。此外，崇光啟德店亦將於聖誕前舉辦「龍島聖誕蛋糕工作坊」，部分收益將同樣撥捐救世軍，讓公眾在感受節日氛圍的同時，亦可與有需要家庭分享聖誕溫暖。 「龍島聖誕蛋糕工作坊」詳情： 日期：2025年12月13、14、20、21日（星期六及星期日） 時間：下午3:00至4:00或下午5:00至6:00（共兩場） 地點：崇光啟德店6/F兒童服裝及玩具部 費用：$380/2位（包含一位成人及1位3-14歲小朋友，原價$538） 報名日期：即日起至2025年12月30日 報名辦法：透過SOGO Rewards App 登記參加（報名連結）